TTS Kentucky mopi klamber 1tk
Kentucky mopi hoidja, mis on valmistatud vastupidavast, roostevabast ja taaskasutatavast polüpropüleenist kasutamiseks koos Kärcheri Kentucky mopiga.
Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Tekstiili kinnitus
|Mopiklamber
|Materjal
|PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,1
|Pakendi kaal (kg)
|0,1
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|175 x 140
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|175 x 140 x 30
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus