TTS Kentucky mopi klamber 1tk

Kentucky mopi hoidja, mis on valmistatud vastupidavast, roostevabast ja taaskasutatavast polüpropüleenist kasutamiseks koos Kärcheri Kentucky mopiga.

Lame mopi süsteem taskutega, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne libisemisvastaste või poorsete pindade pesemiseks, sobib sissejuurdunud mustuse eemaldamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Tekstiili kinnitus Mopiklamber
Materjal PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,1
Pakendi kaal (kg) 0,1
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 175 x 140
Mõõdud, pakendatult (mm) 175 x 140 x 30
TTS Kentucky mopi klamber 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud