TTS Lukustussüsteemiga mopialus, 40 cm 1tk

Polüamiidist Pockety raam plokisüsteemi liigendiga.

Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne siledate või poorsete sisepõrandate jaoks rasvase mustusega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,4
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 110 x 160
TTS Lukustussüsteemiga mopialus, 40 cm 1tk
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud