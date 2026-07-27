TTS Lukustussüsteemiga mopialus, 40 cm 1tk
Polüamiidist Pockety raam plokisüsteemi liigendiga.
Lame mopi süsteem raamiga, millel on rihmaga lint, mida saab kasutada kas eelniisutatult, nõudmisel niisutatult koos niisutusjaamaga või koos paagiga käepidemega. Ideaalne siledate või poorsete sisepõrandate jaoks rasvase mustusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,4
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 110
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 110 x 160
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus