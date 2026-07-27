TTS Mopi alus, klappidega, 40 cm 1tk
Kiire ja lihtne kasutada: Kvaliteetne 40 cm klapihoidja plokisüsteemi ja 360° pöörlemisega.
Kärcheri kompaktne padjahoidja puhastuspadjade jaoks masinaga ligipääsmatute alade mugavaks puhastamiseks. Valmistatud kvaliteetsest plastikust, on vastupidav hoidja väga vastupidav standardsetele puhastuskemikaalidele ja on eriti õrn pindade suhtes. Tänu oma ergonoomilisele käepidemele on seda lihtne käes hoida, võimaldades vaevata puhastustöid mis tahes tüüpi puhastuspadjaga.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Tekstiili kinnitus
|Klapid
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 110
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus