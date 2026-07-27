Kärcheri kompaktne padjahoidja puhastuspadjade jaoks masinaga ligipääsmatute alade mugavaks puhastamiseks. Valmistatud kvaliteetsest plastikust, on vastupidav hoidja väga vastupidav standardsetele puhastuskemikaalidele ja on eriti õrn pindade suhtes. Tänu oma ergonoomilisele käepidemele on seda lihtne käes hoida, võimaldades vaevata puhastustöid mis tahes tüüpi puhastuspadjaga.