Kärcheri must puhastuspadi on tõhus, kompaktne abivahend intensiivseks, sügav- ja hoolduspuhastuseks tekstiilivabadel põrandatel ja teistel mittetundlikel pindadel, millele puhastusmasinaga ligi ei pääse. Raskeveokite abrasiivne padi sobib ideaalselt ka vaha ja kogunemiste eemaldamiseks väikestel aladel ning nurkades ja servades. Käsitsi kasutamiseks soovitab Kärcher kasutada seda koos meie vastava käsi-padjahoidjaga; põrandapuhastuseks soovitab Kärcher kasutada meie liigendi ja käepidemega padjahoidjat.