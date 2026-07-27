TTS Plokisüsteemiga mopialuse hoidja, 40 cm 1tk
Kärcheri plokisüsteemiga, mis on varustatud kvaliteetse plastikust takjakinnitusega hoidjaga, laiusega 40 cm. Kiire ja lihtne kasutada.
Mõeldud kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm: 75 cm lai kummipuhasti Kärcherilt. Tänu oma mustast neopreenvahust valmistatud topeltkummist liipile sobib kvaliteetne puhasti ideaalselt suurte veekoguste eemaldamiseks ja seda on väga lihtne puhtana hoida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|ADVANCED
|Tekstiili kinnitus
|Takjapael
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,3
|Pakendi kaal (kg)
|0,4
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 95
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 100 x 45
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Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus