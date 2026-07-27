Mõeldud kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm: 75 cm lai kummipuhasti Kärcherilt. Tänu oma mustast neopreenvahust valmistatud topeltkummist liipile sobib kvaliteetne puhasti ideaalselt suurte veekoguste eemaldamiseks ja seda on väga lihtne puhtana hoida.