TTS Pockety Lampo raam, 40 cm 1tk

Polüamiidist Pockety Lampo, Jack Lampo'ga ø 23 mm käepidemetele.

Teleskoopvarras kõrgeks puhastuseks. Ideaalne välipuhastuseks ja eriti kõrgete pindade jaoks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Tekstiili kinnitus Taskud
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,4
Pakendi kaal (kg) 0,4
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 405 x 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 405 x 105 x 230

Seadmed

  • LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud