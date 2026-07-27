TTS Wet System Light Lampo raam, 40 cm 1tk
Polüamiidist Wet System Light Lampo raam klapi hoidvate klambritega 3 auguga, Jack Lampo'ga ø 23 mm käepidemetele.
Terahoidjale, 10 cm pikk, 25 ühikut pakendatud jaoturisse
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|CLASSIC
|Põranda tüüp
|Kõvakattega põrandad
|Tekstiili kinnitus
|Klapid
|Materjal
|PA / Kiudklaas / PP
|Töölaius (cm)
|40
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,6
|Pakendi kaal (kg)
|0,6
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|405 x 105
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|405 x 105 x 230
Seadmed
- LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus