TTS Wet System Light Lampo raam, 40 cm 1tk

Polüamiidist Wet System Light Lampo raam klapi hoidvate klambritega 3 auguga, Jack Lampo'ga ø 23 mm käepidemetele.

Terahoidjale, 10 cm pikk, 25 ühikut pakendatud jaoturisse

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm CLASSIC
Põranda tüüp Kõvakattega põrandad
Tekstiili kinnitus Klapid
Materjal PA / Kiudklaas / PP
Töölaius (cm) 40
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,6
Pakendi kaal (kg) 0,6
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 405 x 105
Mõõdud, pakendatult (mm) 405 x 105 x 230

Seadmed

  • LAMPO ühendus
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
Lisatarvikud