TTS ECO!mopp süsteem 1tk
ECO!Mop süsteem, mis koosneb mopi hoidjast ja reguleeritavast teleskoopvarrest. Mopi komplektil on taskukinnitus mopi pea kiireks vahetamiseks.
Kärcheri kummist puhasti musta kahekordse neopreenvahust teraga kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm. 55 cm lai veepuhasti on ideaalne suurte veekoguste eemaldamiseks ja seda on väga lihtne puhastada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Töölaius (cm)
|40
|Käepideme tüüp
|Teleskoopiline
|Käepideme pikkus (mm)
|1840
|Käepideme diameeter (mm)
|23
|Materjal
|Alumiinium / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 140
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus