Kärcheri kummist puhasti musta kahekordse neopreenvahust teraga kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm. 55 cm lai veepuhasti on ideaalne suurte veekoguste eemaldamiseks ja seda on väga lihtne puhastada.