TTS ECO!mopp süsteem 1tk

ECO!Mop süsteem, mis koosneb mopi hoidjast ja reguleeritavast teleskoopvarrest. Mopi komplektil on taskukinnitus mopi pea kiireks vahetamiseks.

Kärcheri kummist puhasti musta kahekordse neopreenvahust teraga kasutamiseks kõikide käepidemetega, mille ava läbimõõt on vahemikus 18 mm kuni 23 mm. 55 cm lai veepuhasti on ideaalne suurte veekoguste eemaldamiseks ja seda on väga lihtne puhastada.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Tekstiili kinnitus Taskud
Töölaius (cm) 40
Käepideme tüüp Teleskoopiline
Käepideme pikkus (mm) 1840
Käepideme diameeter (mm) 23
Materjal Alumiinium / PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,9
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 140
TTS ECO!mopp süsteem 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud