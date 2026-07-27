TTS Kit Blik Infinity teleskoopkäepide 1tk
Komplekt: teleskoopkäepide topelt ergonoomilise keerdkäepidemega ja Blik Infinity raam liigendiga.
Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne siledate pindade korduvaks pesemiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Töölaius (cm)
|40
|Käepideme tüüp
|Teleskoopiline
|Materjal
|Alumiinium / PP / / kumm
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|1,4
|Pakendi kaal (kg)
|1,7
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 110
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 110 x 50
Seadmed
- Ühtlane ühendus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus