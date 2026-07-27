TTS Kit Blik Infinity teleskoopkäepide 1tk

Komplekt: teleskoopkäepide topelt ergonoomilise keerdkäepidemega ja Blik Infinity raam liigendiga.

Lame mopi süsteem mikroklappidega, kasutamiseks rull-, lõug- või lameväänajaga. Ideaalne siledate pindade korduvaks pesemiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Taskud
Töölaius (cm) 40
Käepideme tüüp Teleskoopiline
Materjal Alumiinium / PP / / kumm
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 1,4
Pakendi kaal (kg) 1,7
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 110
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 110 x 50

Seadmed

  • Ühtlane ühendus
TTS Kit Blik Infinity teleskoopkäepide 1tk
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud