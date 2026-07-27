TTS Kit Velook Infinity 1tk

Komplekt: teleskoopkäepide topelt ergonoomilise keerdkäepidemega ja Infinity raam rihmaga süsteemi ja liigendiga.

Paindliku tolmulapiga süsteem. Ideaalne ümarate, ebakorrapäraste või kitsaste pindade puhastamiseks.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Tekstiili kinnitus Takjapael
Töölaius (cm) 40
Käepideme tüüp Teleskoopiline
Materjal Alumiinium / PP / / kumm
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,9
Pakendi kaal (kg) 1,2
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 95
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 95 x 100

Seadmed

  • Ühtlane ühendus
TTS Kit Velook Infinity 1tk
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud