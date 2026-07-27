TTS Mopi süsteem 1tk
Seljasõbralik mopi süsteem Kärcherilt, mis sisaldab mopi hoidjat ja 140 cm pikkust alumiiniumist käepidet.
Ideaalne põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade puhastamiseks: Liigutatava liigendiga padjahoidja maksimaalseks paindlikkuseks ja osavuseks intensiivsetel puhastustöödel. Valmistatud kvaliteetsest plastikust, on vastupidav hoidja väga vastupidav standardsetele puhastuskemikaalidele ja on eriti õrn pindade suhtes. See sobib kasutamiseks kõigi standardsete puhastuspadjadega ja seda saab kombineerida erinevate Kärcheri käepidemetega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Programm
|STANDARD
|Tekstiili kinnitus
|Taskud
|Töölaius (cm)
|40
|Käepideme tüüp
|Kinnitus
|Käepideme pikkus (mm)
|1400
|Käepideme diameeter (mm)
|23
|Materjal
|Alumiinium / PP
|Kogus (tk.)
|1
|Toote kaal (kg)
|0,8
|Pakendi kaal (kg)
|1,5
|Mõõdud (pikkus x laius) (mm)
|400 x 150
|Mõõdud, pakendatult (mm)
|400 x 150 x 1400
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Põrandad - märgpuhastus
- Põranda pesuruum - märgpuhastus