Ideaalne põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade puhastamiseks: Liigutatava liigendiga padjahoidja maksimaalseks paindlikkuseks ja osavuseks intensiivsetel puhastustöödel. Valmistatud kvaliteetsest plastikust, on vastupidav hoidja väga vastupidav standardsetele puhastuskemikaalidele ja on eriti õrn pindade suhtes. See sobib kasutamiseks kõigi standardsete puhastuspadjadega ja seda saab kombineerida erinevate Kärcheri käepidemetega.