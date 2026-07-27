TTS Mopi süsteem 1tk

Seljasõbralik mopi süsteem Kärcherilt, mis sisaldab mopi hoidjat ja 140 cm pikkust alumiiniumist käepidet.

Ideaalne põrandate ja masinatega ligipääsmatute pindade puhastamiseks: Liigutatava liigendiga padjahoidja maksimaalseks paindlikkuseks ja osavuseks intensiivsetel puhastustöödel. Valmistatud kvaliteetsest plastikust, on vastupidav hoidja väga vastupidav standardsetele puhastuskemikaalidele ja on eriti õrn pindade suhtes. See sobib kasutamiseks kõigi standardsete puhastuspadjadega ja seda saab kombineerida erinevate Kärcheri käepidemetega.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Programm STANDARD
Tekstiili kinnitus Taskud
Töölaius (cm) 40
Käepideme tüüp Kinnitus
Käepideme pikkus (mm) 1400
Käepideme diameeter (mm) 23
Materjal Alumiinium / PP
Kogus (tk.) 1
Toote kaal (kg) 0,8
Pakendi kaal (kg) 1,5
Mõõdud (pikkus x laius) (mm) 400 x 150
Mõõdud, pakendatult (mm) 400 x 150 x 1400
TTS Mopi süsteem 1tk
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Kasutusvaldkonnad
  • Põrandad - märgpuhastus
  • Põranda pesuruum - märgpuhastus
Lisatarvikud