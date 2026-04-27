Kuivpühkija KM 70/15 C Classic

Omadused ja tulu
Kerge
  • Hea manööverdusvõime
Suur prügikonteiner
  • Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
  • Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Peamise rullharja ajam
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Manuaalne
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 2800
Töölaius (mm) 480
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 700
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 12,8
Pakendi kaal (kg) 16,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1198 / 818 / 1003

Seadmed

  • Manuaalne pühkimisajam
  • Kokkuvolditav lükkesang
  • Prügikühvli põhimõte
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
Kasutusvaldkonnad
  • Väiksemad parklad ja parkimisalad
  • Jalgrajad
  • Hotellid
  • Tootmishooned
Lisatarvikud
