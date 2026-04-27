Kuivpühkija KM 70/15 C Classic
Omadused ja tulu
Kerge
- Hea manööverdusvõime
Suur prügikonteiner
- Konteineri ergonoomiline sang konteineri lihtsaks käsitsemiseks ja tühjendamiseks.
Reguleeritav lükkesang
- Kokkuvolditav, et tagada ruumisäästlik hoiustamine.
Peamise rullharja ajam
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Manuaalne
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|2800
|Töölaius (mm)
|480
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|700
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|12,8
|Pakendi kaal (kg)
|16,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Seadmed
- Manuaalne pühkimisajam
- Kokkuvolditav lükkesang
- Prügikühvli põhimõte
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väiksemad parklad ja parkimisalad
- Jalgrajad
- Hotellid
- Tootmishooned
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.