Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack
Mugav veoajamiga akutoitel kuivpühkimismasin KM 75/40 W Bp Pack – seadme standardkomplekti kuuluvad ka akud ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija.
Kärcheri mugav ja äärmiselt hästi manööverdatav lükatav kuivpühkimismasin KM 75/40 W Bp Pack, mille standardvarustusse kuuluvad akud ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija, on ideaalne rohkem kui 600 m2 suuruste siseruumide, näiteks tootmishoonete ja ladude puhastamiseks. Üleviskesüsteem koos kinnitatava külgharjaga, pühkimiskõrguse kohandamine ja peamine rullhari, mida saab vahetada ilma tööriistadeta, tagavad põhjalikud ja kiired puhastustulemused igat tüüpi kõvadel põrandapindadel – koos valikulise vaibapühkimiskomplektiga ka tekstiilkattega põrandatel. Tänu võimsale tolmuimemissüsteemile ja mehaanilisele filtripuhastussüsteemile töötab pühkimismasin peaaegu tolmuvabalt ja äärmiselt vaikselt. Tänu lihtsa kasutamise kontseptsioonile EASY Operation, eemaldatavale 40-liitrisele kärusüsteemiga jäätmekonteinerile, integreeritud veoajamile, astmeteta reguleeritavale pühkimiskiirusele ja paludele muudele nutikatele detailidele, on masin äärmiselt kasutajasõbralik, mistõttu saab ka suuremad koristustööd väsimata ette võtta.
Omadused ja tulu
Kärusangaga prügikonteinerPrügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada. Lühike äraviskamisperiood.
Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid. Polüester tagab pika kasutusea. Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.
Käitamiskontsept EASY OperationLihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele. Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Lihtne hooldada
- Filtri ja rullharja vahetamiseks ei ole vaja tööriistu, tänu millele võib masinat hooldada kõikjal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veosild
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 400
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3375
|Töölaius (mm)
|550
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|750
|Prügikonteiner (l)
|40
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|4,5
|Filtri pind (m²)
|1,8
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|125
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|125
|Kaal, sh pakend (kg)
|134,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Reguleeritav peamine rullhari
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Kokkuvolditav lükkesang
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse