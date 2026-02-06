Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack

Mugav veoajamiga akutoitel kuivpühkimismasin KM 75/40 W Bp Pack – seadme standardkomplekti kuuluvad ka akud ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija.

Kärcheri mugav ja äärmiselt hästi manööverdatav lükatav kuivpühkimismasin KM 75/40 W Bp Pack, mille standardvarustusse kuuluvad akud ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija, on ideaalne rohkem kui 600 m2 suuruste siseruumide, näiteks tootmishoonete ja ladude puhastamiseks. Üleviskesüsteem koos kinnitatava külgharjaga, pühkimiskõrguse kohandamine ja peamine rullhari, mida saab vahetada ilma tööriistadeta, tagavad põhjalikud ja kiired puhastustulemused igat tüüpi kõvadel põrandapindadel – koos valikulise vaibapühkimiskomplektiga ka tekstiilkattega põrandatel. Tänu võimsale tolmuimemissüsteemile ja mehaanilisele filtripuhastussüsteemile töötab pühkimismasin peaaegu tolmuvabalt ja äärmiselt vaikselt. Tänu lihtsa kasutamise kontseptsioonile EASY Operation, eemaldatavale 40-liitrisele kärusüsteemiga jäätmekonteinerile, integreeritud veoajamile, astmeteta reguleeritavale pühkimiskiirusele ja paludele muudele nutikatele detailidele, on masin äärmiselt kasutajasõbralik, mistõttu saab ka suuremad koristustööd väsimata ette võtta.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack: Kärusangaga prügikonteiner
Kärusangaga prügikonteiner
Prügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada. Lühike äraviskamisperiood.
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack: Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.
Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.
1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid. Polüester tagab pika kasutusea. Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack: Käitamiskontsept EASY Operation
Käitamiskontsept EASY Operation
Lihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele. Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Lihtne hooldada
  • Filtri ja rullharja vahetamiseks ei ole vaja tööriistu, tänu millele võib masinat hooldada kõikjal.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektriline
Veosild Alalisvoolumootor
Veosild (V/W) 24 / 400
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 3375
Töölaius (mm) 550
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 750
Prügikonteiner (l) 40
Kallakust ülesronimise võime (%) 12
Töökiirus (km/h) 4,5
Filtri pind (m²) 1,8
Aku tööiga (h) max. 2,5
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 125
Kaal töövalmis olekus (kg) 125
Kaal, sh pakend (kg) 134,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
  • Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Edasisuunas liikumine
  • Reguleeritav peamine rullhari
  • Mobiilne prügikonteiner
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Kokkuvolditav lükkesang
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Imurifunktsioon
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Kasutamiseks sisetingimustes
  • Aku indikaator
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack
Kasutusvaldkonnad
  • Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
  • Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
  • Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
  • Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse
