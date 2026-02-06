Kärcheri mugav ja äärmiselt hästi manööverdatav lükatav kuivpühkimismasin KM 75/40 W Bp Pack, mille standardvarustusse kuuluvad akud ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija, on ideaalne rohkem kui 600 m2 suuruste siseruumide, näiteks tootmishoonete ja ladude puhastamiseks. Üleviskesüsteem koos kinnitatava külgharjaga, pühkimiskõrguse kohandamine ja peamine rullhari, mida saab vahetada ilma tööriistadeta, tagavad põhjalikud ja kiired puhastustulemused igat tüüpi kõvadel põrandapindadel – koos valikulise vaibapühkimiskomplektiga ka tekstiilkattega põrandatel. Tänu võimsale tolmuimemissüsteemile ja mehaanilisele filtripuhastussüsteemile töötab pühkimismasin peaaegu tolmuvabalt ja äärmiselt vaikselt. Tänu lihtsa kasutamise kontseptsioonile EASY Operation, eemaldatavale 40-liitrisele kärusüsteemiga jäätmekonteinerile, integreeritud veoajamile, astmeteta reguleeritavale pühkimiskiirusele ja paludele muudele nutikatele detailidele, on masin äärmiselt kasutajasõbralik, mistõttu saab ka suuremad koristustööd väsimata ette võtta.