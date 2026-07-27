Kompaktne ja suure manööverdusvõimega KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition musta värvi vaakumkuivpühkijaga on standardvarustuses aku ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija. See sobib ideaalselt siseruumidesse, mille pindala on umbes 600 ruutmeetrit või rohkem, nagu tootmissaalid või laod. Ülemine pühkimissüsteem koos rakendatava külgharja, pühkimispinna reguleerimise ja ilma tööriistu kasutamata vahetatava pühkimisrulliga tagab põhjaliku ja kiire puhastustulemuse igat tüüpi kõvadel põrandatel. Koos valikulise vaibapühkimiskomplektiga saab sellega puhastada ka tekstiilpõrandaid. Tänu võimsa tolmuimemise ja mehaanilise filtripuhastuse tõhusale koostoimele ei tekita kuivpühkija õhku praktiliselt üldse tolmu ja töötab väga vaikselt. EASY Operationi töökontseptsioon, teisaldatav 40-liitrine kärusüsteemiga prügikonteiner, astmeteta reguleeritava pühkimiskiirusega integreeritud veoajam ja paljud muud keerukad detailid pakuvad töötamise ajal maksimaalset mugavust ja võimaldavad operaatoritel töötada pikka aega väsimata. Eksklusiivne täiendus tarnekomplekti on kõva küljehari.