Kuivpühkija KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition
KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition musta värvi lükatav kuivpühkija, millel on veoajam, on standardvarustuses aku ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija.
Kompaktne ja suure manööverdusvõimega KM 75/40 W Bp Pack Anniversary Edition musta värvi vaakumkuivpühkijaga on standardvarustuses aku ja elektrooniliselt juhitav sisseehitatud laadija. See sobib ideaalselt siseruumidesse, mille pindala on umbes 600 ruutmeetrit või rohkem, nagu tootmissaalid või laod. Ülemine pühkimissüsteem koos rakendatava külgharja, pühkimispinna reguleerimise ja ilma tööriistu kasutamata vahetatava pühkimisrulliga tagab põhjaliku ja kiire puhastustulemuse igat tüüpi kõvadel põrandatel. Koos valikulise vaibapühkimiskomplektiga saab sellega puhastada ka tekstiilpõrandaid. Tänu võimsa tolmuimemise ja mehaanilise filtripuhastuse tõhusale koostoimele ei tekita kuivpühkija õhku praktiliselt üldse tolmu ja töötab väga vaikselt. EASY Operationi töökontseptsioon, teisaldatav 40-liitrine kärusüsteemiga prügikonteiner, astmeteta reguleeritava pühkimiskiirusega integreeritud veoajam ja paljud muud keerukad detailid pakuvad töötamise ajal maksimaalset mugavust ja võimaldavad operaatoritel töötada pikka aega väsimata. Eksklusiivne täiendus tarnekomplekti on kõva küljehari.
Omadused ja tulu
Kärusangaga prügikonteiner
- Prügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada.
- Lühike äraviskamisperiood.
Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.
- 1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid.
- Polüester tagab pika kasutusea.
- Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.
Lihtne hooldada
- Filtri ja rullharja vahetamiseks ei ole vaja tööriistu, tänu millele võib masinat hooldada kõikjal.
Käitamiskontsept EASY Operation
- Lihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele.
- Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veosild
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 400
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3375
|Töölaius (mm)
|550
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|750
|Prügikonteiner (l)
|40
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|4,5
|Filtri pind (m²)
|1,8
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|127,5
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|125
|Kaal, sh pakend (kg)
|137,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Külgharjad, tugevad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Reguleeritav peamine rullhari
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Kokkuvolditav lükkesang
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Aku indikaator
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse