Lükataval Kärcheri pühkimismasinal KM 75/40 W G on usaldusväärne ja madala heitmetasemega Kohleri 3,3 kW bensiinimootor, mis vastab kõikidele kohaldatavatele heitmeregulatsioonidele. Tänu sellele saab masinaga kiiresti ja põhjalikult puhastada üle 600 m2 suurused välialad, näiteks autoparklad, mänguväljakud ja muud munitsipaalalad. Ideaalsed puhastustulemused tagab ülevisketehnoloogia koos külgharjaga, harja kõrguse tööriistadeta reguleerimine ja pühkimisrull, mida saab vahetada tööriistade abita. Võimas imemisfunktsioon takistab tõhusalt tolmu lendumist, samas kui lapiku kurdfiltri tõhus puhastus tagab püsivalt kõrge imemisvõimsuse. Nutikas EASY Operation töökontseptsioon, eemaldatav kärusüsteemiga 40-liitrine jäätmekonteiner ja integreeritud ajam koos astmeteta reguleeritava kiirusega tagavad maksimaalse kasutusmugavuse ning võimaldavad seetõttu töötada masinaga KM 75/40 W G pikalt ja ilma väsimata.