Kuivpühkija KM 75/40 W G
Madala heitmetasemega bensiinimootoriga masin, millel on pühkimiskiiruse astmeteta reguleerimise võimalus: välialade puhastuseks ette nähtud Kärcheri kompaktne ja manööverdatav imemisfunktsiooniga lükatav pühkimismasin KM 75/40 W G.
Lükataval Kärcheri pühkimismasinal KM 75/40 W G on usaldusväärne ja madala heitmetasemega Kohleri 3,3 kW bensiinimootor, mis vastab kõikidele kohaldatavatele heitmeregulatsioonidele. Tänu sellele saab masinaga kiiresti ja põhjalikult puhastada üle 600 m2 suurused välialad, näiteks autoparklad, mänguväljakud ja muud munitsipaalalad. Ideaalsed puhastustulemused tagab ülevisketehnoloogia koos külgharjaga, harja kõrguse tööriistadeta reguleerimine ja pühkimisrull, mida saab vahetada tööriistade abita. Võimas imemisfunktsioon takistab tõhusalt tolmu lendumist, samas kui lapiku kurdfiltri tõhus puhastus tagab püsivalt kõrge imemisvõimsuse. Nutikas EASY Operation töökontseptsioon, eemaldatav kärusüsteemiga 40-liitrine jäätmekonteiner ja integreeritud ajam koos astmeteta reguleeritava kiirusega tagavad maksimaalse kasutusmugavuse ning võimaldavad seetõttu töötada masinaga KM 75/40 W G pikalt ja ilma väsimata.
Omadused ja tulu
Kärusangaga prügikonteinerPrügikonteiner süvendatud käepidemetega - lihtne liigutada ja tühjendada. Lühike äraviskamisperiood.
Tõhus filtrisüsteem mehaanilise filtripuhastusega.1,8 m² filtri pindala tagab pikad tööintervallid. Polüester tagab pika kasutusea. Mehhaaniline filtripuhastussüsteem ergonoomilise käepidemega.
Lihtne hooldadaFiltrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.
Käitamiskontsept EASY Operation
- Lihtne ja mugav käsitsemine tänu kõikide juhtelementide loogilisele paigutusele.
- Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Veosild
|Neljataktiline mootor
|Mootori tootja
|Kohler
|Veosild (W)
|3300
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3375
|Töölaius (mm)
|550
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|750
|Prügikonteiner (l)
|40
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Töökiirus (km/h)
|4,5
|Filtri pind (m²)
|1,8
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|84,9
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|84
|Kaal, sh pakend (kg)
|94,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1430 x 750 x 1190
Scope of supply
- Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Reguleeritav peamine rullhari
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Kokkuvolditav lükkesang
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Võimas mootor
- Kasutamiseks välitingimustes
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Kasutusvaldkonnad
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse