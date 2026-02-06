Kuivpühkija KM 85/50 W Bp
KM 85/50 W Bp akutoitel järelkõnnitav kuivpühkija, millel on suur lame volditud filter ja ujuv rullhari. Tugev, hõlpsasti kasutatav masin suure jõudlusega aladel.
Tugev, topeltseinalise raami ja kaldus külgharjaga akutoitega järelkõnnitav kuivpühkija KM 85/50 W Bp avaldab muljet rasketes rakendustes tööstuskeskkonnas. Usaldusväärset ja kompaktset masinat on mugav ja intuitiivne kasutada tõukekäepideme abil, sellel on edasi- ja tagurpidi veoajam ning see puhastab kuni 4725 m²/h, kasutades vasakpoolset valikulist külgharja. Ujuv pühkimisrull kohandub automaatselt maapinnaga, tagades nii suurepärase tulemuse ka ebatasasel pinnasel või suure mustusekoguse korral. Suur lame kurdfilter võimaldab praktiliselt tolmuvaba töö, kahekordne kaabits aga tagab tõhusa puhastamise. Pühkimismasina põhirulli ja filtrit on väga lihtne vahetada ilma tööriistu kasutamata. See ja paljud muud detailid, nagu ketaspidur ja Kärcher Home Base täiendavate puhastusvahendite lihtsaks kaasaskandmiseks, annavad edukale üldisele kontseptsioonile lõpu.
Omadused ja tulu
Edasi ja tagasi liikumine hoova abil.Intuitiivne, lihtne ja kasutajasõbralik. Väga hea manööverdusvõimega masin. Standardne ketaspidur võimaldab igal ajal ohutult hoogu maha võtta.
Hõljuv peamine pühkimisrullPuhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral. Kulumisel ei ole vaja midagi seadistada. Tõhus ja kiire puhastus.
Töökindel ja usaldusväärne masin karmidesse tööstustingimustesseTugev topeltseinaga pöördraam. Liikuv külghari ennetab kahjustuste tekkimist. Suured rattad tagavad parema töömugavuse.
Tõhus filtrisüsteem
- Suur lapik kurdfilter, mille kogupind on 2,3 m2.
- Pestav polüesterfilter.
- Esmaklassiline puhtus tänu topeltkaabitsale ja selle horisontaalsele paigaldusele.
Peamise rullharja ja filtri tööriistadeta vahetus
- Lihtne ja kiire vahetus kulumise korral.
- Peamise rullharja kiire seiskamine juhul, kui kleeplint või fooliumiribad harja ümber kinni jäävad.
- Ligipääs filtrile on filtri puhtalt poolelt, mistõttu puudub kasutajal igasugune kokkupuude tolmu ja mustusega.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Ideaalne kitsastesse ja esemeid täis ruumidesse.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Äärmiselt praktiline ühendus täiendavate puhastustarvikute kaasas kandmiseks.
- Prügihaaratsi, harja, lappide vms hõlpsaks kaasas kandmiseks.
- Hoiuruum väikestele koristustarvikutele.
Lihtne juhtimiskontseptsioon
- Rullharja ja külgharja saab mugavalt sisse ja välja lülitada.
- Mugav edaspidi ja tagurpidi liikumine hoova abil.
- Imemistugevuse reguleerimine, et koristada märgasid pindasid.
Suur jäätmekonteiner
- Imab suuri tolmukoguseid, mis tagab pikemad tööintervallid.
- Jäätmete lihtne eemaldamine ja ohutu kõrvaldamine.
- Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Veosild
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 912
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3825
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|850
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1085
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Töökiirus (km/h)
|4,5
|Filtri pind (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|138,4
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|226
|Kaal, sh pakend (kg)
|149
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Lapik kurdfilter: valmistatud polüestrist
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Mobiilne prügikonteiner
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Imurifunktsioon
- Võimas mootor
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Külgharjad, tõstmis-/reguleerimisvõimalus
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tootmishoonete, ladude, logistikakeskuste ja laadimisalade puhastamiseks.
- Parklate ja teenindusjaamade puhastamiseks.
- Näiteks koolihoovide ja munitsipaalalade puhastamiseks
- Ideaalne ka väikestele töökodadele ja põllumajandussektorisse