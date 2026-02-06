Tugev, topeltseinalise raami ja kaldus külgharjaga akutoitega järelkõnnitav kuivpühkija KM 85/50 W Bp avaldab muljet rasketes rakendustes tööstuskeskkonnas. Usaldusväärset ja kompaktset masinat on mugav ja intuitiivne kasutada tõukekäepideme abil, sellel on edasi- ja tagurpidi veoajam ning see puhastab kuni 4725 m²/h, kasutades vasakpoolset valikulist külgharja. Ujuv pühkimisrull kohandub automaatselt maapinnaga, tagades nii suurepärase tulemuse ka ebatasasel pinnasel või suure mustusekoguse korral. Suur lame kurdfilter võimaldab praktiliselt tolmuvaba töö, kahekordne kaabits aga tagab tõhusa puhastamise. Pühkimismasina põhirulli ja filtrit on väga lihtne vahetada ilma tööriistu kasutamata. See ja paljud muud detailid, nagu ketaspidur ja Kärcher Home Base täiendavate puhastusvahendite lihtsaks kaasaskandmiseks, annavad edukale üldisele kontseptsioonile lõpu.