TEHNILINE KIRJELDUS. Ajam: akutoitega 24 V/600 W otseajamiga mootor. 1 pedaal edaspidi ja tagurpidi sõitmiseks, väike pööramisraadius (3350 mm), automaatne vaakum-seisupidur, mootori automaatne väljalülitamine juhi lahkumisel juhiistmelt, tõhus filtrisüsteem koos automaatse filtripuhastussüsteemiga. Pühkimis/tolmuimemissüsteem: Masin kasutab ülesviskamise põhimõtet, st rullhari paiskab mustuse üles ja tagasisuunas prügikonteinerisse. Liikuv rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega. Filtrit ja peaharja saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Suure prahi, nt purkide, killustiku või märgade lehtede üleskorjamiseks ette nähtud integreeritud seade. Hüdraulilise ajamiga külg- ja rullhari. Lisatarvikuna on saadaval ka teine külghari. Prügikonteiner: mõlemad 50-liitirised konteinerid saab masina küljelt eemaldada. Kasutamine: Pea- ja külgharja saab lüliti abil automaatselt tõsta ja langetada. Edasi- ja tagasiliikumine ühe pedaali abil. Sisaldab akut ja laadijaid.