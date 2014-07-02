Kuivpühkija KM 100/100 R Bp Pack
Mugav ja moodne pealistutav pühkimismasin professionaalseks kasutamiseks sise- ja välistingimustes, jõudlus 6000-7800 m2/h.
TEHNILINE KIRJELDUS. Ajam: akutoitega 24 V/600 W otseajamiga mootor. 1 pedaal edaspidi ja tagurpidi sõitmiseks, väike pööramisraadius (3350 mm), automaatne vaakum-seisupidur, mootori automaatne väljalülitamine juhi lahkumisel juhiistmelt, tõhus filtrisüsteem koos automaatse filtripuhastussüsteemiga. Pühkimis/tolmuimemissüsteem: Masin kasutab ülesviskamise põhimõtet, st rullhari paiskab mustuse üles ja tagasisuunas prügikonteinerisse. Liikuv rullhari kohandub automaatselt ka ebaühtlaste pindadega. Filtrit ja peaharja saab vahetada ilma tööriistu kasutamata. Suure prahi, nt purkide, killustiku või märgade lehtede üleskorjamiseks ette nähtud integreeritud seade. Hüdraulilise ajamiga külg- ja rullhari. Lisatarvikuna on saadaval ka teine külghari. Prügikonteiner: mõlemad 50-liitirised konteinerid saab masina küljelt eemaldada. Kasutamine: Pea- ja külgharja saab lüliti abil automaatselt tõsta ja langetada. Edasi- ja tagasiliikumine ühe pedaali abil. Sisaldab akut ja laadijaid.
Omadused ja tulu
PõrkeraudKaitseb masinat ja takistusi puhastataval alal.
Suurem filtri pind, automaatne filtripuhastussüsteemFiltrit puhastakse automaatselt siis, kui masin lülitub välja - nii saab tolmu imeda pidevalt ja katkestusteta. Filtri puhastus võib toimuda ka käsitsi. Filtri vahetamine ilma tööriistu kasutama.
Lihtne hooldadaFiltrit ja rullharja on lihtne ilma tööriistadeta eemaldada.
Käitamiskontsept EASY Operation
- Juhtnuppude selge paigutus käepidemel, et tagada mugav koristamine.
- Standardsed Kärcheri sümbolid kõikide pühkimisseadetel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/kW)
|24 / 2,1
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6000
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|7800
|Töölaius (mm)
|700
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1000
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1300
|Aku võimsus (Ah)
|240
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|100
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|15
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|540
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|300
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Aku ja sisseehitatud laadija on komplektis.
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Ideaalne puhastusteenuste pakkujatele, jaemüügisektorisse või avalikesse hoonetesse.
- Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
- Sobib ka tootmisalade ja ladude puhastamiseks