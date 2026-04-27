Kuivpühkija KM 100/120 R G

Mitmekülgne KM 100/120 R G pealistutav kuivpühkimismasin, millel on mugav hüdrauliline kõrge mahuti tühjendamine ja tõhus ümarfiltrisüsteem koos automaatse puhastusega praktiliselt tolmuvabaks pühkimiseks.

Olenemata sellest, kas töötate väga tolmustes välitingimustes või hästi ventileeritavates siseruumides: Kärcheri vastupidav pühkimismasin KM 100/120 R G avaldab muljet oma suurepärase mitmekülgsuse, suurepäraste pühkimistulemuste ja paljude klientide individuaalsetele vajadustele kohandatavate võimalustega. Tänu ujuvale rullharjale saab see vaevata hakkama mitmesuguste põrandatekstuuridega, samas kui suur 120-liitrine prügikonteiner, pöörlev külghari ja töökiirus 7 km/h tagavad igakülgse ja kiire pühkmise, mis ei kahjusta keskkonda ega masinat. Kasutajad saavad kasu lihtsast ja ergonoomilisest kasutamisest, mugavast ja automaatsest konteinerite tühjendamisest ( kõrgus kuni 152 cm) ning suurepärasest vaatest puhastatavatele aladele. Tõestatud ümarfiltrisüsteem, mille filtripindala on 6 m², võimaldab jätkata pühkimist praktiliselt ilma tolmuta – automaatne filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga kahekordseks ja kaitseb kasutaja tervist olenemata mustuse mahust. Lisaks võimaldavad valikulised kinnituskomplektid seadmeid veelgi enam kohandada, et need vastaksid praktiliselt kõikidele klientide nõudmistele.

Omadused ja tulu
Kuivpühkija KM 100/120 R G: Kõrge tootlikkus
Kõrge tootlikkus
Suurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Kuivpühkija KM 100/120 R G: Mugav ja ohutu töö
Mugav ja ohutu töö
Suurepärane sõidumugavus ja hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine kuni 152 cm kõrgusele. Lihtne käsitsemine ning juhtelementide selge ja ergonoomiline paigutus. Funktsioonide loogiline ühendus töövigade vältimiseks.
Kuivpühkija KM 100/120 R G: Suur filtriala automaatse filtripuhastusega
Suur filtriala automaatse filtripuhastusega
Automaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist. 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt. Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
  • Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
  • Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Veoajam hüdrauliline
Veosild (kW) 6,3
Ajami tüüp Bensiin
Maksimaalne puhastatav pind (m²/h) 7000
Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h) 8890
Töölaius (mm) 730
Töölaius 1 külgharjaga (mm) 1000
Töölaius 2 külgharjaga (mm) 1270
Prügikonteiner (l) 120
Kallakust ülesronimise võime (%) 18
Töökiirus (km/h) 7
Filtri pind (m²) 6
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 572,9
Kaal töövalmis olekus (kg) 570
Kaal, sh pakend (kg) 575
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Scope of supply

  • Ümmargune polüesterfilter
  • Õhkrattad

Seadmed

  • Manuaalne filtripuhastussüsteem
  • Automaatne filtripuhastussüsteem
  • Liikuv peamine rullhari, hõljuv
  • Roolivõimendi
  • Reguleeritav imemisvõimsus
  • Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
  • Tolmuvaba pühkimine
  • Edasisuunas liikumine
  • Tagasisuunas liikumine
  • Imurifunktsioon
  • Hüdrauliline tühjendus
  • Kasutamiseks välitingimustes
  • Töötundide loendur
  • Pühkimisfunktsioon, valitav
  • Katalüsaator
  • Külghari tuleb automaatselt välja
  • Pneumojuhtimisega külghari
  • Kinnitussüsteem Home Base
Kuivpühkija KM 100/120 R G
Kuivpühkija KM 100/120 R G
Kasutusvaldkonnad
  • Parklate kiireks hooldamiseks
  • Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
  • Sobib kasutamiseks välialadel, laadimisdokkides ja ehitusplatsidel
Lisatarvikud