Kuivpühkija KM 100/120 R G
Mitmekülgne KM 100/120 R G pealistutav kuivpühkimismasin, millel on mugav hüdrauliline kõrge mahuti tühjendamine ja tõhus ümarfiltrisüsteem koos automaatse puhastusega praktiliselt tolmuvabaks pühkimiseks.
Olenemata sellest, kas töötate väga tolmustes välitingimustes või hästi ventileeritavates siseruumides: Kärcheri vastupidav pühkimismasin KM 100/120 R G avaldab muljet oma suurepärase mitmekülgsuse, suurepäraste pühkimistulemuste ja paljude klientide individuaalsetele vajadustele kohandatavate võimalustega. Tänu ujuvale rullharjale saab see vaevata hakkama mitmesuguste põrandatekstuuridega, samas kui suur 120-liitrine prügikonteiner, pöörlev külghari ja töökiirus 7 km/h tagavad igakülgse ja kiire pühkmise, mis ei kahjusta keskkonda ega masinat. Kasutajad saavad kasu lihtsast ja ergonoomilisest kasutamisest, mugavast ja automaatsest konteinerite tühjendamisest ( kõrgus kuni 152 cm) ning suurepärasest vaatest puhastatavatele aladele. Tõestatud ümarfiltrisüsteem, mille filtripindala on 6 m², võimaldab jätkata pühkimist praktiliselt ilma tolmuta – automaatne filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga kahekordseks ja kaitseb kasutaja tervist olenemata mustuse mahust. Lisaks võimaldavad valikulised kinnituskomplektid seadmeid veelgi enam kohandada, et need vastaksid praktiliselt kõikidele klientide nõudmistele.
Omadused ja tulu
Kõrge tootlikkusSuurepärane pühkimistulemus tänu ujuva rullharja süsteemile. Suur jäätmemahuti mahutavus (120 l) tagab pika ja katkematu kasutamise. Tugev disain ja parimad komponendid tagavad masina pideva töö.
Mugav ja ohutu tööSuurepärane sõidumugavus ja hüdrauliline kõrge konteineri tühjendamine kuni 152 cm kõrgusele. Lihtne käsitsemine ning juhtelementide selge ja ergonoomiline paigutus. Funktsioonide loogiline ühendus töövigade vältimiseks.
Suur filtriala automaatse filtripuhastusegaAutomaatne filtripuhastus viieminutilise intervalliga ja pärast väljalülitamist. 6 m² filtriala tõhus puhastus pikendab kasutusiga kahekordselt. Praktiliselt tolmuvaba, pidev pühkimine olenemata mustuse mahust.
Lihtne hooldus ja väga lihtne teostada
- Kõiki olulisi komponente on lihtne kontrollida ja vahetada ilma tööriistu kasutamata.
- Nutika kapoti kontseptsioon tagab väga lihtsa juurdepääsu kõikidele masina komponentidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|hüdrauliline
|Veosild (kW)
|6,3
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|7000
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|8890
|Töölaius (mm)
|730
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1000
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1270
|Prügikonteiner (l)
|120
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|18
|Töökiirus (km/h)
|7
|Filtri pind (m²)
|6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|572,9
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|570
|Kaal, sh pakend (kg)
|575
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Scope of supply
- Ümmargune polüesterfilter
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Roolivõimendi
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Katalüsaator
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Pneumojuhtimisega külghari
- Kinnitussüsteem Home Base
Kasutusvaldkonnad
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Sobib ka töökodadesse, koolidesse, teenindusjaamadesse või automüügisalongidesse.
- Sobib kasutamiseks välialadel, laadimisdokkides ja ehitusplatsidel