Olenemata sellest, kas töötate väga tolmustes välitingimustes või hästi ventileeritavates siseruumides: Kärcheri vastupidav pühkimismasin KM 100/120 R G avaldab muljet oma suurepärase mitmekülgsuse, suurepäraste pühkimistulemuste ja paljude klientide individuaalsetele vajadustele kohandatavate võimalustega. Tänu ujuvale rullharjale saab see vaevata hakkama mitmesuguste põrandatekstuuridega, samas kui suur 120-liitrine prügikonteiner, pöörlev külghari ja töökiirus 7 km/h tagavad igakülgse ja kiire pühkmise, mis ei kahjusta keskkonda ega masinat. Kasutajad saavad kasu lihtsast ja ergonoomilisest kasutamisest, mugavast ja automaatsest konteinerite tühjendamisest ( kõrgus kuni 152 cm) ning suurepärasest vaatest puhastatavatele aladele. Tõestatud ümarfiltrisüsteem, mille filtripindala on 6 m², võimaldab jätkata pühkimist praktiliselt ilma tolmuta – automaatne filtripuhastus pikendab filtri kasutusiga kahekordseks ja kaitseb kasutaja tervist olenemata mustuse mahust. Lisaks võimaldavad valikulised kinnituskomplektid seadmeid veelgi enam kohandada, et need vastaksid praktiliselt kõikidele klientide nõudmistele.