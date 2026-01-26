Kuivpühkija KM 105/110 R Bp Pack
Juhiistmega imemis-pühkimismasin, millel on filtripuhastussüsteem Tact, ainulaadne poolkuukujuline külghari (valikuline), peapühkimisrulli automaatreguleerimine vastavalt kulumisele süsteemi Teach kaudu ja uus pühkimiskontsept.
Eraldi seadistatav hüdrauliliselt käitatava konteineritõstukiga imemis-pühkimismasin. Valikuline patenteeritud poolkuukujuline külgpühkimishari võimaldab ühe käiguga puhastada ka nurgad. Puhastab vaid ühe käiguga, samas kui teiste masinatega kulub 5–7 puhastuskäiku, ja käsitsi pühkimine ei ole vajalik. Ilma poolkuukujulise külgharjata pühib selle uue pühkimiskontsepti rakendamise tõttu kolme käiguga. Peamise pühkimisrullharja asukoht tagarataste vahel võimaldab liikuda ka üle kõrgete äärekivide kahjustamata pühkimissüsteemi. Süsteem Teach kohandab peamist rullharja automaatselt vastavalt selle kulumisele, mis tagab püsivalt väljapaistva pühkimistulemuse. Valida saab kolme kontaktsurve vahel, olenevalt puhastatavast pinnast ja prügitüübist. Lisaks on masinal ka patenteeritud, täisautomaatne filtripuhastussüsteem Tact, mis tagab tolmuvaba käitamise, ja Kärcheri patenteeritud nutikas võtmesüsteem Intelligent Key, mille abil saab muuhulgas määrata ka erinevate kasutajate õigusi. Multifunktsionaalsel ekraanil kuvatakse selgeid menüüjuhised 28 keeles ning nt ka teavet rullharja kulumise või valitud rullharja kontaktsurve kohta.
Omadused ja tulu
Pöörlev külghari (valikuline)
- Väsitav käsitsi pühkimine on nüüd minevik.
- Puhastab nurgad vaid ühe ülesõiduga.
Uuenduslik, äärmiselt tõhus ja automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Püsivalt puhtad pinnad, optimaalsed puhastustulemused.
- Automaatne puhastus.
Süsteem Teach
- Automaatne rullharja kohandamine vastavalt selle kulumisele.
- Kolm kontaktsurvet, mida saab valida vaid nupuvajutusega
Kärcher Intelligent Key
- Programmeeritav 28 erinevas keeles.
- Kasutajaõiguste määramine masina seadistamisel.
Tagateljel asuv rullhari
- Üle äärekivide sõitmine on nüüd lihtsam.
- Mugav juurdepääs rullharjadele, mida saab vahetada vähem kui 5 minutiga.
Juhtpaneel
- Masina andmed kuvatakse ekraanil (nt peamise rullharja kulumine).
- Värvikoodid
Power Plus kontseptsioon
- Liikumisel tekkiv energia suunatakse akusse.
- Ülesmäge sõites kasutab mootor täiendavat võimsust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Elektriline
|Ajami tüüp
|Aku
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|6300
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|8700
|Töölaius (mm)
|640
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1050
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1450
|Aku võimsus (Ah)
|240
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 4
|Prügikonteiner (l)
|110
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|610
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1800 x 1250 x 1450
Scope of supply
- Õhkrattad
- Kaarjas külghari
Seadmed
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Kärcher Intelligent Key
- Süsteem Start/Stop
- Süsteem Teach
- Power Plus süsteem
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Filtripuhastussüsteem Tact
- Multifunktsionaalne ekraan
- Individuaalne kasutajakeel/kasutajaõigused
- Jagatud teeninduskontseptsioon
- Kinnitussüsteem Home Base
- Tagateljel asuv peamine rullhari
- Dünaamiline pühkimine
Kasutusvaldkonnad
- Autoparklad
- Tootmishooned
- Logistikakeskused
- Hotellid
- Jaemüük
- Hoiustamisalad
- Jalgrajad