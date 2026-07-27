Miks peaks nurki käsitsi koristama, kui on olemas parem viis? Pealistutav KM 125/130 R G kuivpühkimismasin, millel on elektrihüdrauliline mahuti tühjendamise süsteem ning valikuliselt saadaval ketashari masina küljel, võimaldab teil lihtsasti nurki puhastada. Standardversioon erineb teistest masinatest ka uue pühkimissüsteemiga nurkade jaoks, mis vähendab jõupingutusi poole võrra. Peamise pühkimisrulli asetus tagarataste vahel võimaldab teil ohutult masinat kasutada isegi kõrgetel astetel, Teach õppimissüsteem jälgib kulumist, rullik kohandub automaatselt kõrgusele ja tagab alati parima võimaliku tulemuse. Masinat saab seadistada nupuvajutusega, et see sobituks erinevate mustuste ja pinnatüüpidega. Täiendavad patendid ja uuendused võimaldavad teil koristada tolmuta (Tacti filtripuhastussüsteem) ja määrata erinevaid kasutajaõiguseid (Kärcheri Intelligent Key System). Multifunktsionaalne ekraan kuvab selge menüü 28 keeles ja näitab teavet näiteks rulliharja kulumise või valitud rulliku rõhu kohta.