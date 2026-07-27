Kuivpühkija KM 125/130 R G
Uus pühkimismeetod ja lisavarustusse kuuluv ketashari masina küljel säästavad teie aega. Filtripuhastussüsteem Tact ja õppimissüsteem Teach täiendavad seda pealistutavat pühkimismasinat.
Miks peaks nurki käsitsi koristama, kui on olemas parem viis? Pealistutav KM 125/130 R G kuivpühkimismasin, millel on elektrihüdrauliline mahuti tühjendamise süsteem ning valikuliselt saadaval ketashari masina küljel, võimaldab teil lihtsasti nurki puhastada. Standardversioon erineb teistest masinatest ka uue pühkimissüsteemiga nurkade jaoks, mis vähendab jõupingutusi poole võrra. Peamise pühkimisrulli asetus tagarataste vahel võimaldab teil ohutult masinat kasutada isegi kõrgetel astetel, Teach õppimissüsteem jälgib kulumist, rullik kohandub automaatselt kõrgusele ja tagab alati parima võimaliku tulemuse. Masinat saab seadistada nupuvajutusega, et see sobituks erinevate mustuste ja pinnatüüpidega. Täiendavad patendid ja uuendused võimaldavad teil koristada tolmuta (Tacti filtripuhastussüsteem) ja määrata erinevaid kasutajaõiguseid (Kärcheri Intelligent Key System). Multifunktsionaalne ekraan kuvab selge menüü 28 keeles ja näitab teavet näiteks rulliharja kulumise või valitud rulliku rõhu kohta.
Omadused ja tulu
Poolkuukujuline külgharjas pühkimiseks (valikuline)
- Väsitav käsitsi pühkimine on nüüd minevik.
- Puhastab nurgad vaid ühe ülesõiduga.
- Välistab vajaduse põrandat eelnevalt käsitsi pühkida või sõita üle määrdunud koha mitu korda ning säästab kulusid
Uuenduslik, äärmiselt tõhus ja automaatne filtripuhastussüsteem Tact
- Püsivalt puhtad pinnad, optimaalsed puhastustulemused.
- Automaatne puhastus.
- Neljakordse toimega filtrielemendid.
Süsteem Teach
- Automaatne rullharja kohandamine vastavalt selle kulumisele.
- Nupuvajutusega saab valida kolm kontaktrõhku.
- Vähem kulumist ökorežiimi Eco kasutamisel.
Kärcher Intelligent Key
- Programmeeritav 28 erinevas keeles.
- Kasutajaõiguste määramine masina seadistamisel.
- Masinat saab kasutada vaid Kärcheri nutika võtme abil.
Tagateljel asuv rullhari
- Üle äärekivide sõitmine on nüüd lihtsam.
- Mugav juurdepääs rullharjadele, mida saab vahetada vähem kui 5 minutiga.
- Rullharju saab kontrollida vaid sekunditega.
Juhtpaneel
- Masina andmed kuvatakse ekraanil (nt peamise rullharja kulumine).
- Värvikoodid
- Lüliti Easy Operation masina käivitamiseks, transportimiseks ja pühkimisfunktsiooni aktiveerimiseks.
Power Plus kontseptsioon
- Liikumisel tekkiv energia suunatakse akusse.
- Ülesmäge sõites kasutab mootor täiendavat võimsust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|hüdrauliline
|Veosild (kW)
|8,3
|Ajami tüüp
|Bensiin
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|10000
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|13600
|Töölaius (mm)
|880
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|1250
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1700
|Prügikonteiner (l)
|130
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|16
|Töökiirus (km/h)
|8
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|591
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|685
|Kaal, sh pakend (kg)
|593
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1800 x 1500 x 1450
Scope of supply
- Õhkrattad
- Kaarjas külghari
Seadmed
- Automaatne filtripuhastussüsteem
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Hüdrauliline tühjendus
- Kasutamiseks välitingimustes
- Töötundide loendur
- Kärcher Intelligent Key
- Süsteem Start/Stop
- Süsteem Teach
- Power Plus süsteem
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Filtripuhastussüsteem Tact
- Multifunktsionaalne ekraan
- Individuaalne kasutajakeel/kasutajaõigused
- Jagatud teeninduskontseptsioon
- Kinnitussüsteem Home Base
- Tagateljel asuv peamine rullhari
- Dünaamiline pühkimine
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Autoparklad
- Tootmishooned
- Logistikakeskused
- Hotellid
- Jaemüük
- Hoiustamisalad
- Jalgrajad