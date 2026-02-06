KM 85/50 R, meie akutoitel pealeistutav kuivpühkuija, sobib suurepäraselt kitsastes ja ummistunud piirkondades. Selle kompaktne disain ja kõrge manööverdusvõime tagavad, et puhastustöid saab teha igas kohas, kus ruumi on vähe, koridorid on kitsad või kus on palju nurki. Asjaolu, et sellel algtaseme mudelil on muljetavaldav jõudlus ka välispiirkondades, tõestab selle mitmekülgsust ja tõhusust. Masinat on ka äärmiselt lihtne kasutada ja hooldada. Nii saab näiteks suurt tolmufiltrit, mis võimaldab tolmuvaba töötamist, lihtsalt tööasendist puhastada. Lisaks on võimalik komponentidele ligi pääseda läbi laialt avaneva katte ning vahetada ujuvat peapuhastusrulli ilma tööriistadeta. Kulumisnäidikul, mis on väljastpoolt hästi loetav, saate aru, millal on aeg vahetada rull. Pühkimissüsteemis pole vaja hilisemaid seadistusi teha – isegi ebatasased põrandaosad pühitakse alati puhtaks ilma jääkideta. Pöörlev külghari takistab tõhusalt kahjustusi, samal ajal kui saate selle pöörlemiskiirust vajadusel reguleerida. Integreeritud Home Base süsteem võimaldab kaasas kanda ka muid koristusnõusid.