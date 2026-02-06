Kuivpühkija KM 85/50 R Bp
KM 85/50 R-ga sisenete pealeistutavate kuivpühkimismasinate maailma. Masin on äärmiselt väle ja kompaktne, seda on lihtne kasutada ja sellel on suur ala jõudlus.
KM 85/50 R, meie akutoitel pealeistutav kuivpühkuija, sobib suurepäraselt kitsastes ja ummistunud piirkondades. Selle kompaktne disain ja kõrge manööverdusvõime tagavad, et puhastustöid saab teha igas kohas, kus ruumi on vähe, koridorid on kitsad või kus on palju nurki. Asjaolu, et sellel algtaseme mudelil on muljetavaldav jõudlus ka välispiirkondades, tõestab selle mitmekülgsust ja tõhusust. Masinat on ka äärmiselt lihtne kasutada ja hooldada. Nii saab näiteks suurt tolmufiltrit, mis võimaldab tolmuvaba töötamist, lihtsalt tööasendist puhastada. Lisaks on võimalik komponentidele ligi pääseda läbi laialt avaneva katte ning vahetada ujuvat peapuhastusrulli ilma tööriistadeta. Kulumisnäidikul, mis on väljastpoolt hästi loetav, saate aru, millal on aeg vahetada rull. Pühkimissüsteemis pole vaja hilisemaid seadistusi teha – isegi ebatasased põrandaosad pühitakse alati puhtaks ilma jääkideta. Pöörlev külghari takistab tõhusalt kahjustusi, samal ajal kui saate selle pöörlemiskiirust vajadusel reguleerida. Integreeritud Home Base süsteem võimaldab kaasas kanda ka muid koristusnõusid.
Omadused ja tulu
Nutikas mahuti kontseptsioon2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks. Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata. Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Tõhus filtrisüsteemPolüestrist lame plisseer-filter. Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine. Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.
Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohalJuhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine. Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta. Rooli kõrgust saab reguleerida.
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Mitmekülgne ja praktiline ühendus muude puhastusvahendite lihtsaks kandmiseks.
- Näiteks prügikorjaja, harja, riiete või lisakonteineri lihtsaks kandmiseks.
- Suur hoiustamisosa masina taga.
Kulumisastme näitaja peamisel pühkimisrullikul
- Seda saab kergelt ja mugavalt vaadelda väljastpoolt.
- Vahetuse aja täpne kindlaksmääramine.
Pöörlev külghari
- Kaitseb külgharja kahjustuste eest.
- Usaldusväärne ja vastupidav disain.
- Vähendab hoolduskulusid.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Samuti sobib ideaalselt kitsaste ja piiratud alade jaoks.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Külgharja kiiruse reguleerimine
- Külgharja kiiruse reguleerimiseks vastavalt mustuse tüübile ja kogusele.
- Vähendab igasugust tolmu hajumist.
Hõljuv peamine pühkimisrull
- Kulumise korrigeerimine pole vajalik.
- Puhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral.
Lihtne juhtimiskontseptsioon
- Rullharja ja külgharju saab jalgpedaali abil mugavalt sisse ja välja lülitada.
- Edasi- ja tagurpidi liikumisi saab mugavalt valida ja reguleerida, kasutades valikunuppu.
- Imemistugevuse reguleerimine, et koristada märgasid pindasid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 1000
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|5100
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6510
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|850
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1085
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|2,3
|Kandevõime (kg)
|max. 90
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|177,5
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|230
|Kaal, sh pakend (kg)
|179,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Mehhaaniline filtripuhastus
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Reguleeritava kiirusega külghari
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Mobiilne prügikonteiner
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Multifunktsionaalne ekraan
- Kinnitussüsteem Home Base
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne tootmishallide, ladude ja väikeste logistikahoonete puhastamiseks
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Samuti väiksematele objektidele nagu (väikesed) töökojad, koolimajad, teenindusjaamad või autode edasimüüjad