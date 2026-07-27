Kärcheri esmatasandi mudelil KM 85/50 R Bp Pack on suurepärane varustus selle hinnaklassi pealistutava kuivpühkimismasina kohta. Aku ja akulaadija sisalduvad standardvarustuses, nagu ka tasakaalustav külghari (mille kiirust on võimalik reguleerida), suur tolmufilter tolmuvabaks koristamiseks ja peamise pühkimisrulli kulumisnäidik, mis on selgelt väljastpoolt nähtav. Masina väga kompaktne disain tagab suure manööverdusvõime, mis omakorda võimaldab seda kasutada kitsastes oludes ja esemeid täis ruumides. Lisaks annab see suurepäraseid tulemusi nii sise- kui ka väliskeskkonnas ning seda on väga lihtne kasutada. Hooldustööd, näiteks peamise pühkimisrulli väljavahetamine, on võimalikud ilma igasuguste tööriistadeta. Hõljuvat rulli ei ole vaja pidevalt reguleerida, kuid see eemaldab täielikult mustuse isegi ebaühtlastelt pindadelt. Juurdepääs masina sisemusse on tagatud laia avaga kaane kaudu, mille eemaldamiseks ei lähe vaja tööriistu. Masina kasutaja saab tolmufiltrit puhastada mugavalt oma istmelt. Tänu Kärcheri integreeritud Home Base süsteemile saab kasutada ka täiendavad puhastustarvikuid.