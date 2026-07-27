Kuivpühkija KM 85/50 R Bp Pack
Manööverdataval ja paindlikul kuivpühkimismasinal KM 85/50 R, millel saab peal istuda, on aku ja akulaadija kaasas ning see avaldab muljet suurtel koristusaladel. Seda on lihtne kasutada ja see on kompaktne algtasemel mudel.
Kärcheri esmatasandi mudelil KM 85/50 R Bp Pack on suurepärane varustus selle hinnaklassi pealistutava kuivpühkimismasina kohta. Aku ja akulaadija sisalduvad standardvarustuses, nagu ka tasakaalustav külghari (mille kiirust on võimalik reguleerida), suur tolmufilter tolmuvabaks koristamiseks ja peamise pühkimisrulli kulumisnäidik, mis on selgelt väljastpoolt nähtav. Masina väga kompaktne disain tagab suure manööverdusvõime, mis omakorda võimaldab seda kasutada kitsastes oludes ja esemeid täis ruumides. Lisaks annab see suurepäraseid tulemusi nii sise- kui ka väliskeskkonnas ning seda on väga lihtne kasutada. Hooldustööd, näiteks peamise pühkimisrulli väljavahetamine, on võimalikud ilma igasuguste tööriistadeta. Hõljuvat rulli ei ole vaja pidevalt reguleerida, kuid see eemaldab täielikult mustuse isegi ebaühtlastelt pindadelt. Juurdepääs masina sisemusse on tagatud laia avaga kaane kaudu, mille eemaldamiseks ei lähe vaja tööriistu. Masina kasutaja saab tolmufiltrit puhastada mugavalt oma istmelt. Tänu Kärcheri integreeritud Home Base süsteemile saab kasutada ka täiendavad puhastustarvikuid.
Omadused ja tulu
Nutikas mahuti kontseptsioon2 paaki jäätmete lihtsaks eemaldamiseks ja tühjendamiseks. Teravate servadeta prügikonteiner võimaldab seda tühjendada ilma jälgi jätmata. Jäätmepaagi rattad lihtsustavad masina käitlemist tühjendamise ajal.
Tõhus filtrisüsteemPolüestrist lame plisseer-filter. Tõhus puhastamine kahekordse kaabitsaga. Mugav töötamine. Juurdepääs filtrile läbi laia avause katte ilma tööriistade vajaduseta.
Nutikad ergonoomialahendused, mis pakuvad mugavust töökohalJuhtimisseadiste selge ja ergonoomiline kinnitamine. Juhiistme reguleerimine ilma igasuguste tööriistade vajaduseta. Rooli kõrgust saab reguleerida.
Integreeritud baassüsteem Home Base ja ladustamisalad
- Mitmekülgne ja praktiline ühendus muude puhastusvahendite lihtsaks kandmiseks.
- Näiteks prügikorjaja, harja, riiete või lisakonteineri lihtsaks kandmiseks.
- Suur hoiustamisosa masina taga.
Kulumisastme näitaja peamisel pühkimisrullikul
- Seda saab kergelt ja mugavalt vaadelda väljastpoolt.
- Vahetuse aja täpne kindlaksmääramine.
Pöörlev külghari
- Kaitseb külgharja kahjustuste eest.
- Usaldusväärne ja vastupidav disain.
- Vähendab hoolduskulusid.
Kompaktne disain maksimaalse manööverdusvõime saavutamiseks
- Masina suurepärane manööverdusvõime.
- Samuti sobib ideaalselt kitsaste ja piiratud alade jaoks.
- Võimalik sõita läbi tavapäraste ukseavade (90 cm).
Külgharja kiiruse reguleerimine
- Külgharja kiiruse reguleerimiseks vastavalt mustuse tüübile ja kogusele.
- Vähendab igasugust tolmu hajumist.
Hõljuv peamine pühkimisrull
- Kulumise korrigeerimine pole vajalik.
- Puhastab mustuse suurepäraselt isegi ebatasasuste korral.
Lihtne juhtimiskontseptsioon
- Rullharja ja külgharju saab jalgpedaali abil mugavalt sisse ja välja lülitada.
- Edasi- ja tagurpidi liikumisi saab mugavalt valida ja reguleerida, kasutades valikunuppu.
- Imemistugevuse reguleerimine, et koristada märgasid pindasid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Veoajam
|Alalisvoolumootor
|Veosild (V/W)
|24 / 1000
|Ajami tüüp
|Elektriline
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|5100
|Maks. pindalajõudlus 2 külgharjaga (m²/h)
|6510
|Töölaius (mm)
|615
|Töölaius 1 külgharjaga (mm)
|850
|Töölaius 2 külgharjaga (mm)
|1085
|Aku võimsus (Ah)
|115
|Aku pinge (V)
|24
|Aku tööiga (h)
|max. 2,5
|Prügikonteiner (l)
|50
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|12
|Töökiirus (km/h)
|6
|Filtri pind (m²)
|2,3
|Kandevõime (kg)
|max. 90
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|218
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|230
|Kaal, sh pakend (kg)
|220
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1350 x 940 x 1170
Scope of supply
- Õhkrattad
Seadmed
- Manuaalne filtripuhastussüsteem
- Mehhaaniline filtripuhastus
- Liikuv peamine rullhari, hõljuv
- Reguleeritav imemisvõimsus
- Suurema prahi kogumiseks avatav klapp.
- Tolmuvaba pühkimine
- Edasisuunas liikumine
- Tagasisuunas liikumine
- Imurifunktsioon
- Kasutamiseks välitingimustes
- Kasutamiseks sisetingimustes
- Reguleeritava kiirusega külghari
- Aku indikaator
- Töötundide loendur
- Mobiilne prügikonteiner
- Pühkimisfunktsioon, valitav
- Külghari tuleb automaatselt välja
- Peamise rullharja automaatne kohandamine vastavalt selle kulumisele
- Multifunktsionaalne ekraan
- Kinnitussüsteem Home Base
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne tootmishallide, ladude ja väikeste logistikahoonete puhastamiseks
- Parklate kiireks hooldamiseks
- Samuti väiksematele objektidele nagu (väikesed) töökojad, koolimajad, teenindusjaamad või autode edasimüüjad