Põrandapesumasin KIRA B 50

Tõhus, ajasäästlik, lihtne, turvaline, paindlik – ja soovi korral täielikult automatiseeritud: põrandapesurobot KIRA B 50 on ökonoomne lahendus keskmiste ja suurte põrandapindade puhastamiseks.

Kärcheri põrandapesusrobot KIRA B 50 on praktiline täiendus igale puhastusmeeskonnale. Sel nutikal ja autonoomsel puhastusrobotil on põrandapesumasina funktsioon ning see suudab tõhusalt puhastada keskmisi ja suuri põrandapindu, vähendades koristusmeeskonna koormust, et nad saaksid keskenduda keerukamatele ülesannetele. Suure puuteekraaniga intuitiivne kasutajaliides võimaldab robotit kiiresti seadistada, ilma et oleks vaja ekspertteadmisi. Lisatarvikuna saadaval dokkimisjaama abil on võimalik robot autonoomseks muuta, mis võimaldab robotil teha tööd ilma inimese abita, sealhulgas ise end värske veega täita, musta vee paaki tühjendada, paaki loputada ja kauakestvat liitiumioonakut laadida. Rullharjapea teostab eelpühkimise ja küürimise ühe tööetapiga, samal ajal kui integreeritud külghari kaotab vajaduse käsitsi servi puhastada. Kvaliteetsed andurid ja tarkvara tagavad roboti usaldusväärse ja ohutu navigeerimise, aidates robotil vältida takistusi ja ära hoida kokkupõrked. Roboti töö dokumenteerimise ja jälgimise eesmärgil saadab KIRA B 50 mobiiliseadmetele olekuteateid ja loob veebiportaalis üksikasjalikke puhastusraporteid.

Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
  • Selgelt organiseeritud: seadme kõikide funktsioonide ohutu kasutamine puuteekraani abil.
  • Samm-sammuline kasutusjuhend masina lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks.
  • Lihtsalt seadistatav ja kasutatav ilma eriteadmisteta.
Töökindel ja usaldusväärne navigeerimine
  • Tipptasemel andurid ümbritseva keskkonna 360° tuvastamiseks ja külgmiste alade jälgimiseks.
  • Kokkupõrgete ohutu vältimine ja takistustest ümber liikumine.
  • Nutikad vaba liikumise manöövrid blokeeringute korral.
Integreeritud külghari
  • Võimaldab puhastada põhjalikult kuni äärteni välja.
  • Mustus suunatakse otse puhastuskanalisse.
  • Viib manuaalse töö vajaduse miinimumini.
Ohutussertifikaadiga
  • Ohutu ja kontaktivaba takistuste, kukkumiste ja inimeste tuvastamine.
  • Ohutussertifikaadiga vastavalt IEC 63327 standardile.
  • Sobib kasutamiseks tiheda liiklusega aladel.
Veebiportaal
  • Sisaldab puhastusaruandeid, teavitusi, seadme olekut ja palju muud.
  • Saadab teavitusi ja olekuteateid mobiilseadmetele.
Dokkimisjaam (valikuline)
  • Võimaldab täielikult autonoomset tööd.
  • Ressursse saab autonoomselt täiendada (täita vett, tühjendada musta vett, loputada paaki, laadida akut) robotiga.
  • Valikuline lisavarustus, robotit saab juhtida ka ilma dokkimisjaamata.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Aku
Nimisisendvõimsus (W) 1600
Elektriline veomootor (W) 560
Turbiini võimsus (W) 630
Harja mootori võimsus (W) 600
Harjade töölaius (mm) 550
Harja kontaktsurve (g/cm²) 80
Harja kiirus (rpm) 1350
Imuri töölaius (mm) 750
Puhta/musta vee paak (l) 55 / 55
Puhastusvahendi paak (l) 5
Pühkmekonteiner (l) 2
Teoreetiline puhastusjõudlus, autonoomne (m²/h) max. 2365
Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²) u. 1830
Pinge (V) 24
Akude arv 2
Aku tüüp Li-Ion
Aku pinge/võimsus (V/Ah) 24 / 160
Aku tööiga (h) u. 3,5
Aku laadimisaeg (h) max. 8
Kiirus, autonoomne (km/h) max. 4,3
Kallakust ülesronimise võime (%) max. 6
Vahekäigu laius, autonoomne (m) min. 1
Kaal, tühi (kg) 228
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 225
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 235,2
Kaal, sh pakend (kg) 247
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1100 x 750 x 1200

Scope of supply

  • Aku ja laadija
  • Hõlmab kummiraaklit
  • Rullhari: 2 tk.
  • Külgharjad
  • Vilkuv märgutuli

Seadmed

  • Kummiribade tüüp: Õlikindel
  • DOSE
  • Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
  • Suur ja kõrglahutusega puuteekraan
  • Dokkimisvõimalusega
  • Autonoomne puhastus
  • Manuaalkastiga
  • Lihtne ja intuitiivne seadistamine ilma eriteadmisteta
  • Tipptasemel andurid
  • Takistuste ja kokkupõrgete tuvastamine
  • Autonoomne liikumine ümber takistuste
  • Ohutussertifikaat avalikes kohtades kasutamiseks
  • Puhastusaruannete koostamine
  • Teavitused mobiilile
  • Auto-Fill
  • Värvilised märgutuled näitavad roboti režiime ja tööolekut
  • Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
  • Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
  • Kommunikatsiooniliides: VDA 5050
  • Väikesed majafassaadid
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Põrandapesumasin KIRA B 50
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Keskmised või suured kõva või elastse kattega põrandapinnad
  • Saab kasutada piiratud oludes ja avatud ruumides
  • Sobib kasutamiseks avalikes ruumides
  • Ideaalne kasutamiseks jaekaubanduses, tervishoiuasutustes ja avalikes asutustes
  • Sobib kasutamiseks transpordisektoris, tööstuses ja puhastusteenuste pakkumisel
Lisatarvikud