Põrandapesumasin KIRA B 50
Tõhus, ajasäästlik, lihtne, turvaline, paindlik – ja soovi korral täielikult automatiseeritud: põrandapesurobot KIRA B 50 on ökonoomne lahendus keskmiste ja suurte põrandapindade puhastamiseks.
Kärcheri põrandapesusrobot KIRA B 50 on praktiline täiendus igale puhastusmeeskonnale. Sel nutikal ja autonoomsel puhastusrobotil on põrandapesumasina funktsioon ning see suudab tõhusalt puhastada keskmisi ja suuri põrandapindu, vähendades koristusmeeskonna koormust, et nad saaksid keskenduda keerukamatele ülesannetele. Suure puuteekraaniga intuitiivne kasutajaliides võimaldab robotit kiiresti seadistada, ilma et oleks vaja ekspertteadmisi. Lisatarvikuna saadaval dokkimisjaama abil on võimalik robot autonoomseks muuta, mis võimaldab robotil teha tööd ilma inimese abita, sealhulgas ise end värske veega täita, musta vee paaki tühjendada, paaki loputada ja kauakestvat liitiumioonakut laadida. Rullharjapea teostab eelpühkimise ja küürimise ühe tööetapiga, samal ajal kui integreeritud külghari kaotab vajaduse käsitsi servi puhastada. Kvaliteetsed andurid ja tarkvara tagavad roboti usaldusväärse ja ohutu navigeerimise, aidates robotil vältida takistusi ja ära hoida kokkupõrked. Roboti töö dokumenteerimise ja jälgimise eesmärgil saadab KIRA B 50 mobiiliseadmetele olekuteateid ja loob veebiportaalis üksikasjalikke puhastusraporteid.
Omadused ja tulu
Lihtne kasutada
- Selgelt organiseeritud: seadme kõikide funktsioonide ohutu kasutamine puuteekraani abil.
- Samm-sammuline kasutusjuhend masina lihtsaks ja intuitiivseks kasutamiseks.
- Lihtsalt seadistatav ja kasutatav ilma eriteadmisteta.
Töökindel ja usaldusväärne navigeerimine
- Tipptasemel andurid ümbritseva keskkonna 360° tuvastamiseks ja külgmiste alade jälgimiseks.
- Kokkupõrgete ohutu vältimine ja takistustest ümber liikumine.
- Nutikad vaba liikumise manöövrid blokeeringute korral.
Integreeritud külghari
- Võimaldab puhastada põhjalikult kuni äärteni välja.
- Mustus suunatakse otse puhastuskanalisse.
- Viib manuaalse töö vajaduse miinimumini.
Ohutussertifikaadiga
- Ohutu ja kontaktivaba takistuste, kukkumiste ja inimeste tuvastamine.
- Ohutussertifikaadiga vastavalt IEC 63327 standardile.
- Sobib kasutamiseks tiheda liiklusega aladel.
Veebiportaal
- Sisaldab puhastusaruandeid, teavitusi, seadme olekut ja palju muud.
- Saadab teavitusi ja olekuteateid mobiilseadmetele.
Dokkimisjaam (valikuline)
- Võimaldab täielikult autonoomset tööd.
- Ressursse saab autonoomselt täiendada (täita vett, tühjendada musta vett, loputada paaki, laadida akut) robotiga.
- Valikuline lisavarustus, robotit saab juhtida ka ilma dokkimisjaamata.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Aku
|Nimisisendvõimsus (W)
|1600
|Elektriline veomootor (W)
|560
|Turbiini võimsus (W)
|630
|Harja mootori võimsus (W)
|600
|Harjade töölaius (mm)
|550
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|80
|Harja kiirus (rpm)
|1350
|Imuri töölaius (mm)
|750
|Puhta/musta vee paak (l)
|55 / 55
|Puhastusvahendi paak (l)
|5
|Pühkmekonteiner (l)
|2
|Teoreetiline puhastusjõudlus, autonoomne (m²/h)
|max. 2365
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 1830
|Pinge (V)
|24
|Akude arv
|2
|Aku tüüp
|Li-Ion
|Aku pinge/võimsus (V/Ah)
|24 / 160
|Aku tööiga (h)
|u. 3,5
|Aku laadimisaeg (h)
|max. 8
|Kiirus, autonoomne (km/h)
|max. 4,3
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 6
|Vahekäigu laius, autonoomne (m)
|min. 1
|Kaal, tühi (kg)
|228
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|225
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|235,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|247
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Scope of supply
- Aku ja laadija
- Hõlmab kummiraaklit
- Rullhari: 2 tk.
- Külgharjad
- Vilkuv märgutuli
Seadmed
- Kummiribade tüüp: Õlikindel
- DOSE
- Kiirusest sõltuv vee doseerimissüsteem
- Suur ja kõrglahutusega puuteekraan
- Dokkimisvõimalusega
- Autonoomne puhastus
- Manuaalkastiga
- Lihtne ja intuitiivne seadistamine ilma eriteadmisteta
- Tipptasemel andurid
- Takistuste ja kokkupõrgete tuvastamine
- Autonoomne liikumine ümber takistuste
- Ohutussertifikaat avalikes kohtades kasutamiseks
- Puhastusaruannete koostamine
- Teavitused mobiilile
- Auto-Fill
- Värvilised märgutuled näitavad roboti režiime ja tööolekut
- Kärcheri värvi- ja töökontseptsioon
- Elektriline ja mehaaniline ujuklüliti
- Kommunikatsiooniliides: VDA 5050
- Väikesed majafassaadid
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Keskmised või suured kõva või elastse kattega põrandapinnad
- Saab kasutada piiratud oludes ja avatud ruumides
- Sobib kasutamiseks avalikes ruumides
- Ideaalne kasutamiseks jaekaubanduses, tervishoiuasutustes ja avalikes asutustes
- Sobib kasutamiseks transpordisektoris, tööstuses ja puhastusteenuste pakkumisel