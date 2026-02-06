Kärcheri põrandapesusrobot KIRA B 50 on praktiline täiendus igale puhastusmeeskonnale. Sel nutikal ja autonoomsel puhastusrobotil on põrandapesumasina funktsioon ning see suudab tõhusalt puhastada keskmisi ja suuri põrandapindu, vähendades koristusmeeskonna koormust, et nad saaksid keskenduda keerukamatele ülesannetele. Suure puuteekraaniga intuitiivne kasutajaliides võimaldab robotit kiiresti seadistada, ilma et oleks vaja ekspertteadmisi. Lisatarvikuna saadaval dokkimisjaama abil on võimalik robot autonoomseks muuta, mis võimaldab robotil teha tööd ilma inimese abita, sealhulgas ise end värske veega täita, musta vee paaki tühjendada, paaki loputada ja kauakestvat liitiumioonakut laadida. Rullharjapea teostab eelpühkimise ja küürimise ühe tööetapiga, samal ajal kui integreeritud külghari kaotab vajaduse käsitsi servi puhastada. Kvaliteetsed andurid ja tarkvara tagavad roboti usaldusväärse ja ohutu navigeerimise, aidates robotil vältida takistusi ja ära hoida kokkupõrked. Roboti töö dokumenteerimise ja jälgimise eesmärgil saadab KIRA B 50 mobiiliseadmetele olekuteateid ja loob veebiportaalis üksikasjalikke puhastusraporteid.