Poleerimismasin BDP 50/1500 C
Eriti kiiresti töötav poleerimismasin BDP 50/1500 C poleerib siledad kõrgläikega põrandad säravaks 30% kiiremini kui tavalised poleerimismasinad.
Poleerimismasin BDP 50/1500 C on muljetavaldavalt kompaktne ja sellega on tänu keskmisele lisatiivikule äärmiselt lihtne manööverdada. 1500 p/min pöörlemiskiirusega tagab masin briljantsed poleerimistulemused. Lihtsad juhtelemendid muudavad seadme lihtsasti kasutatavaks. Pöörlev kaitsekate takistab tolmu ringikeerlemist. Tolm kogutakse passiivse imemissüsteemi abil 1-liitrisesse taaskasutatavasse kangast filtrikotti. Masin ei kaldu kursilt kõrvale ja võimaldab liikuda sirgelt otsesuunas, tagades seega maksimaalse produktiivsuse. Reguleeritav lükkesang tagab mugava töökõrguse ning seda saab hoiustamiseks kokku voltida. Päästik takistab masina tahtmatut käivitamist — masin peatub kohe, kui käepide vabastatakse. Padja juhtplaat kohandab end automaatselt poleeritava pinnaga. Seda reguleerib vedru, mis tagab optimaalse kontaktsurve. Valikuliselt juurdetellitav pihustuskomplekt tagab selle, et puhastusvahend pihustatakse vaid nendesse kohtadesse, kuhu vaja.
Omadused ja tulu
Integreeritud imemissüsteem
- Kaitse tagab poleerimistolmu jäämise masina alla. Tolm kogutakse tolmukonteinerisse passiivimemisega, et vähendada tolmu mõju poleerimise ajal.
- Kogutud tolmu on lihtne kõrvalda - filtrikott on taaskasutatav.
Automaatne kontaktsurve
- Töökeha ajamiplaat on paigaldatud vedrule. Kontaktsurvet reguleeritakse automaatselt, et tagada ühtlane poleerimistulemus.
- Töökeha hoiab optimaalset pinnakontakti ja järgib kõiki põranda ebatasasusi.
Suur poleerimiskiirus
- 1500 p/min, et tagada täiuslikud puhastustulemused.
Integreeritud rattamehhanism
- Hea suunastabiilsus - ei hüppa paremale ega vasakule - lihtne käsitseda.
Kompaktne
- Kompaktne mudel BDP 50/1500 on väga hästi manööverdatav.
Rihmajamiga mootor
- Vaikne
Elektritoitel
- Pikk ja katkestusteta kasutamine
Padja juhtimisplaat koos kesklukuga
- Seadme keskel asuv patjade usaldusväärne kinnitus.
Rool on keskel
- Puhastamiseks otse äärte vastast - ka edaspidi liikudes.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harja kiirus (rpm)
|1500
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|4
|Helirõhutase (dB(A))
|56 - 61
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|35,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1215 x 580 x 1115
Scope of supply
- Juhtplaat
Seadmed
- Tolmuimemine
- Elektritoide
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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