Poleerimismasin BDP 50/1500 C on muljetavaldavalt kompaktne ja sellega on tänu keskmisele lisatiivikule äärmiselt lihtne manööverdada. 1500 p/min pöörlemiskiirusega tagab masin briljantsed poleerimistulemused. Lihtsad juhtelemendid muudavad seadme lihtsasti kasutatavaks. Pöörlev kaitsekate takistab tolmu ringikeerlemist. Tolm kogutakse passiivse imemissüsteemi abil 1-liitrisesse taaskasutatavasse kangast filtrikotti. Masin ei kaldu kursilt kõrvale ja võimaldab liikuda sirgelt otsesuunas, tagades seega maksimaalse produktiivsuse. Reguleeritav lükkesang tagab mugava töökõrguse ning seda saab hoiustamiseks kokku voltida. Päästik takistab masina tahtmatut käivitamist — masin peatub kohe, kui käepide vabastatakse. Padja juhtplaat kohandab end automaatselt poleeritava pinnaga. Seda reguleerib vedru, mis tagab optimaalse kontaktsurve. Valikuliselt juurdetellitav pihustuskomplekt tagab selle, et puhastusvahend pihustatakse vaid nendesse kohtadesse, kuhu vaja.