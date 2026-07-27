Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C

Võimas, töökindel ja mitmekülgne: Kärcheri uus orbitaalse liikumisega ühekettaline masin BDS 43 / Orbital C ühendab endas nii orbitaalse kui ka pöörleva liikumise, et tagada maksimaalne puhastusefektiivsus.

Maksimaalne puhastusefektiivsus, lai kasutusvaldkond ja kasutajasõbralik käsitsemine: Kärcheri uus ühekettaline orbitaalse liikumisega põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C sobib eriti hästi puhastusteenuste pakkumiseks nii kontorites, jaemüügisektoris, haiglates kui ka koolides. Innovatiivse tehnoloogiaga masin teeb nii orbitaalseid kui ka pöörlevaid liigutusi, mida täiendab pidev vibratsioon, võimaldades masinat kasutada väga paljudeks puhastustoiminguteks alates sügavpuhastustest kuni poleerimise ja kristalliseerimise ning põranda kattekihtide eemaldamiseni. 43 cm töölaius võimaldab töötada ka kitsastes või mööblit täis aladel.

Omadused ja tulu
Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C: Lihtne ja intuitiivne töötamine
Lihtne ja intuitiivne töötamine
Lihtne ja mugav kasutada. Hästi tasakaalustatud ja vaikne käitamine. Aitab vältida kasutusvigu.
Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C: Käepideme ümberpööramise funktsioon
Käepideme ümberpööramise funktsioon
Suurendab harja survet 38 kilogrammilt 55 kilogrammile. Äärmiselt hea puhastusefektiivsus ka rasketes oludes. Lihtne kasutada ka piiratud oludes.
Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C: 90° pöörlev pea
90° pöörlev pea
Võimaldab ketta lihtsat ja kiiret vahetust. Suurendab kasutusmugavust, väldib märgade ketaste sattumist põrandale.
Orbitaalsed ja pöörlevad liigutused
  • Suurepärased puhastustulemused kuni 50% kiirema ajaga.
  • Esmaklassilised puhastustulemused igat tüüpi põrandatel.
  • Väiksemad puhastus- ja koolituskulud.
Võimas mootor
  • Väga töökindel ja vastupidav disain.
  • Võimas masin erinevateks toiminguteks.
  • Madalad käitus- ja hoolduskulud.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Harjade töölaius (mm) 430
Töökõrgus (mm) 100
Paak, puhas vesi (l) 12
Harja kiirus (rpm) 60
Harja kontaktsurve (kg) 38 - 55
Võnkumised (O/min) 1500
Helirõhutase (dB(A)) 54
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 52,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1070 x 570 x 430

Scope of supply

  • Paak: 12 l
  • Juhtplaat

Seadmed

  • Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib ideaalselt kontoritesse, tootmishoonetesse, jaemüügikauplustesse, hotellidesse, sööklatesse, haiglatesse ja koolidesse
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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