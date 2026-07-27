Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C
Võimas, töökindel ja mitmekülgne: Kärcheri uus orbitaalse liikumisega ühekettaline masin BDS 43 / Orbital C ühendab endas nii orbitaalse kui ka pöörleva liikumise, et tagada maksimaalne puhastusefektiivsus.
Maksimaalne puhastusefektiivsus, lai kasutusvaldkond ja kasutajasõbralik käsitsemine: Kärcheri uus ühekettaline orbitaalse liikumisega põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C sobib eriti hästi puhastusteenuste pakkumiseks nii kontorites, jaemüügisektoris, haiglates kui ka koolides. Innovatiivse tehnoloogiaga masin teeb nii orbitaalseid kui ka pöörlevaid liigutusi, mida täiendab pidev vibratsioon, võimaldades masinat kasutada väga paljudeks puhastustoiminguteks alates sügavpuhastustest kuni poleerimise ja kristalliseerimise ning põranda kattekihtide eemaldamiseni. 43 cm töölaius võimaldab töötada ka kitsastes või mööblit täis aladel.
Omadused ja tulu
Lihtne ja intuitiivne töötamineLihtne ja mugav kasutada. Hästi tasakaalustatud ja vaikne käitamine. Aitab vältida kasutusvigu.
Käepideme ümberpööramise funktsioonSuurendab harja survet 38 kilogrammilt 55 kilogrammile. Äärmiselt hea puhastusefektiivsus ka rasketes oludes. Lihtne kasutada ka piiratud oludes.
90° pöörlev peaVõimaldab ketta lihtsat ja kiiret vahetust. Suurendab kasutusmugavust, väldib märgade ketaste sattumist põrandale.
Orbitaalsed ja pöörlevad liigutused
- Suurepärased puhastustulemused kuni 50% kiirema ajaga.
- Esmaklassilised puhastustulemused igat tüüpi põrandatel.
- Väiksemad puhastus- ja koolituskulud.
Võimas mootor
- Väga töökindel ja vastupidav disain.
- Võimas masin erinevateks toiminguteks.
- Madalad käitus- ja hoolduskulud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Töökõrgus (mm)
|100
|Paak, puhas vesi (l)
|12
|Harja kiirus (rpm)
|60
|Harja kontaktsurve (kg)
|38 - 55
|Võnkumised (O/min)
|1500
|Helirõhutase (dB(A))
|54
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|52,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1070 x 570 x 430
Scope of supply
- Paak: 12 l
- Juhtplaat
Seadmed
- Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib ideaalselt kontoritesse, tootmishoonetesse, jaemüügikauplustesse, hotellidesse, sööklatesse, haiglatesse ja koolidesse
Lisatarvikud
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