Maksimaalne puhastusefektiivsus, lai kasutusvaldkond ja kasutajasõbralik käsitsemine: Kärcheri uus ühekettaline orbitaalse liikumisega põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C sobib eriti hästi puhastusteenuste pakkumiseks nii kontorites, jaemüügisektoris, haiglates kui ka koolides. Innovatiivse tehnoloogiaga masin teeb nii orbitaalseid kui ka pöörlevaid liigutusi, mida täiendab pidev vibratsioon, võimaldades masinat kasutada väga paljudeks puhastustoiminguteks alates sügavpuhastustest kuni poleerimise ja kristalliseerimise ning põranda kattekihtide eemaldamiseni. 43 cm töölaius võimaldab töötada ka kitsastes või mööblit täis aladel.