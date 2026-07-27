Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C Spray

Uus ühe kettaga põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C Spray sobib mitmeteks puhastustoiminguteks. Tänu integreeritud pihustusdüüsidele võimaldab ka vaipade sügavpuhastust.

43 cm töölaiusega Kärcheri mitmeotstarbeline ühe kettaga põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C Spray on välja töötatud puhastusteenuste pakkumiseks hoonetes. Masin teeb orbitaalseid ja pöörlevaid puhastusliigutusi koos pideva vibratsiooniga, suurendades nii puhastusvõimsuse maksimumini. Lisaks on masinal ka pihustusdüüsid vaipade puhastamiseks, mis jaotavad vajaliku koguse puhastusvahendit ühtlaselt suurele pinnale – lisaks esmaklassilistele puhastustulemustele tagab masin ka vaipade kiire kuivamise. Orbitaalse liikumise mõjul töötab see töökindel masin väga sujuvalt ja on vastupidav, mis tagab kasutajasõbralikkuse ja vaevata töö, olgu selleks küürimine, kihtide eemaldamine, poleerimine või kristalliseerimine.

Omadused ja tulu
Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C Spray: Lihtne ja intuitiivne töötamine
Lihtne ja intuitiivne töötamine
Lihtne ja mugav kasutada. Hästi tasakaalustatud ja vaikne käitamine. Aitab vältida kasutusvigu.
Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C Spray: Käepideme ümberpööramise funktsioon
Käepideme ümberpööramise funktsioon
Suurendab harja survet 38 kilogrammilt 55 kilogrammile. Äärmiselt hea puhastusefektiivsus ka rasketes oludes. Lihtne kasutada ka piiratud oludes.
Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C Spray: Integreeritud reguleeritavad pihustusdüüsid
Integreeritud reguleeritavad pihustusdüüsid
Täpseks vee doseerimiseks ja suureks puhastusjõudluseks. Esmaklassilised puhastustulemused ja lühikesed kuivamisajad.
Orbitaalsed ja pöörlevad liigutused
  • Suurepärased puhastustulemused kuni 50% kiirema ajaga.
  • Esmaklassilised puhastustulemused igat tüüpi põrandatel.
  • Väiksemad puhastus- ja koolituskulud.
90° pöörlev pea
  • Võimaldab ketta lihtsat ja kiiret vahetust.
  • Suurendab kasutusmugavust, väldib märgade ketaste sattumist põrandale.
Võimas mootor
  • Väga töökindel ja vastupidav disain.
  • Võimas masin erinevateks toiminguteks.
  • Madalad käitus- ja hoolduskulud.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Ajami tüüp Elektritoide
Harjade töölaius (mm) 430
Töökõrgus (mm) 100
Paak, puhas vesi (l) 12
Harja kiirus (rpm) 60
Harja kontaktsurve (kg) 38 - 55
Võnkumised (O/min) 1500
Helirõhutase (dB(A)) 59
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50
Värvus Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 54,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 430 x 520 x 1070

Scope of supply

  • Paak: 12 l
  • Juhtplaat

Seadmed

  • Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib ideaalselt kontoritesse, tootmishoonetesse, jaemüügikauplustesse, hotellidesse, sööklatesse, haiglatesse ja koolidesse
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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