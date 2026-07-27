Ühe kettaga masin BDS 43/ Orbital C Spray
Uus ühe kettaga põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C Spray sobib mitmeteks puhastustoiminguteks. Tänu integreeritud pihustusdüüsidele võimaldab ka vaipade sügavpuhastust.
43 cm töölaiusega Kärcheri mitmeotstarbeline ühe kettaga põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C Spray on välja töötatud puhastusteenuste pakkumiseks hoonetes. Masin teeb orbitaalseid ja pöörlevaid puhastusliigutusi koos pideva vibratsiooniga, suurendades nii puhastusvõimsuse maksimumini. Lisaks on masinal ka pihustusdüüsid vaipade puhastamiseks, mis jaotavad vajaliku koguse puhastusvahendit ühtlaselt suurele pinnale – lisaks esmaklassilistele puhastustulemustele tagab masin ka vaipade kiire kuivamise. Orbitaalse liikumise mõjul töötab see töökindel masin väga sujuvalt ja on vastupidav, mis tagab kasutajasõbralikkuse ja vaevata töö, olgu selleks küürimine, kihtide eemaldamine, poleerimine või kristalliseerimine.
Omadused ja tulu
Lihtne ja intuitiivne töötamineLihtne ja mugav kasutada. Hästi tasakaalustatud ja vaikne käitamine. Aitab vältida kasutusvigu.
Käepideme ümberpööramise funktsioonSuurendab harja survet 38 kilogrammilt 55 kilogrammile. Äärmiselt hea puhastusefektiivsus ka rasketes oludes. Lihtne kasutada ka piiratud oludes.
Integreeritud reguleeritavad pihustusdüüsidTäpseks vee doseerimiseks ja suureks puhastusjõudluseks. Esmaklassilised puhastustulemused ja lühikesed kuivamisajad.
Orbitaalsed ja pöörlevad liigutused
- Suurepärased puhastustulemused kuni 50% kiirema ajaga.
- Esmaklassilised puhastustulemused igat tüüpi põrandatel.
- Väiksemad puhastus- ja koolituskulud.
90° pöörlev pea
- Võimaldab ketta lihtsat ja kiiret vahetust.
- Suurendab kasutusmugavust, väldib märgade ketaste sattumist põrandale.
Võimas mootor
- Väga töökindel ja vastupidav disain.
- Võimas masin erinevateks toiminguteks.
- Madalad käitus- ja hoolduskulud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|430
|Töökõrgus (mm)
|100
|Paak, puhas vesi (l)
|12
|Harja kiirus (rpm)
|60
|Harja kontaktsurve (kg)
|38 - 55
|Võnkumised (O/min)
|1500
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|54,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 520 x 1070
Scope of supply
- Paak: 12 l
- Juhtplaat
Seadmed
- Elektritoide
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib ideaalselt kontoritesse, tootmishoonetesse, jaemüügikauplustesse, hotellidesse, sööklatesse, haiglatesse ja koolidesse
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
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