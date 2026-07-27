43 cm töölaiusega Kärcheri mitmeotstarbeline ühe kettaga põrandapesumasin BDS 43 / Orbital C Spray on välja töötatud puhastusteenuste pakkumiseks hoonetes. Masin teeb orbitaalseid ja pöörlevaid puhastusliigutusi koos pideva vibratsiooniga, suurendades nii puhastusvõimsuse maksimumini. Lisaks on masinal ka pihustusdüüsid vaipade puhastamiseks, mis jaotavad vajaliku koguse puhastusvahendit ühtlaselt suurele pinnale – lisaks esmaklassilistele puhastustulemustele tagab masin ka vaipade kiire kuivamise. Orbitaalse liikumise mõjul töötab see töökindel masin väga sujuvalt ja on vastupidav, mis tagab kasutajasõbralikkuse ja vaevata töö, olgu selleks küürimine, kihtide eemaldamine, poleerimine või kristalliseerimine.