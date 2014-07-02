Mudel BR 47/35 esc on ette nähtud eskalaatorite või liikurteede puhastamiseks. Masin asetatakse eskalaatori alumisse otsa. Eriotsikud pihustavad puhastuslahuse küürimisharjadele, mis seejärel rakenduvad astmetele. (Astmed peavad liikuma masinast eemale.) Sama tööoperatsiooniga imetakse must puhastuslahus ka ära. Seda võimaldavad teha noppeharjad, mis kannavad lahuse imemisotsikutele. Harjapea kuju ja keskne harjamootor võimaldavad harjadel puhastada ka astmete ääresooned. Tsentreerimisjuhik harjapea keskel joondab masinat puhastusprotsessi ajal. Masin BR 47/35 Esc sobib erinevate eskalaatori- ja liikurteemudelite puhastamiseks. Saadaval on neli erinevat harjakomplekti, mis sobivad enamiku mudelite puhastamiseks. Need haakuvad astmesoontesse, tihendavad astme ja masina vahe ja võimaldavad mustuse tõhusa eemaldamise.