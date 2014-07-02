Eskalaatori puhastaja BR 47/35 Esc
Eskalaatorite ja liikurteede põhi- ja hoolduspuhastusmasin jõudlusega 2-3 eskalaatorit/liikurteed tunnis.
Mudel BR 47/35 esc on ette nähtud eskalaatorite või liikurteede puhastamiseks. Masin asetatakse eskalaatori alumisse otsa. Eriotsikud pihustavad puhastuslahuse küürimisharjadele, mis seejärel rakenduvad astmetele. (Astmed peavad liikuma masinast eemale.) Sama tööoperatsiooniga imetakse must puhastuslahus ka ära. Seda võimaldavad teha noppeharjad, mis kannavad lahuse imemisotsikutele. Harjapea kuju ja keskne harjamootor võimaldavad harjadel puhastada ka astmete ääresooned. Tsentreerimisjuhik harjapea keskel joondab masinat puhastusprotsessi ajal. Masin BR 47/35 Esc sobib erinevate eskalaatori- ja liikurteemudelite puhastamiseks. Saadaval on neli erinevat harjakomplekti, mis sobivad enamiku mudelite puhastamiseks. Need haakuvad astmesoontesse, tihendavad astme ja masina vahe ja võimaldavad mustuse tõhusa eemaldamise.
Omadused ja tulu
Suurepärane imemisvõime
- Pealekantud vesi imetakse kindlalt tagasi masinasse kahe võimsa imemisturbiiniga koos nelja sirge imemisvooliku ja sobitatud kammidega.
- Ennetab vee kukkumist eskalaatori šahti.
Sobib eskalaatorite puhastamiseks
- Eskalaatori soontesse liikuvad kammid tagavad vajaliku vaakumi.
- Erinevat tüüpi eskalaatoritele on saadaval erinevat tüüpi kammid. See tagab, et kõik vesi saaks korralikult eskalaatorilt ära imetud.
Masina taga on kasutamise ajal lihtne seista.
- Lihtne kasutada
Harja ja kammi vahetamine ilma tööriistadeta.
- Kui paagid on tühjad, saab harju ja kamme vahetada ilma täiendavate tööriistadeta.
Harjapea lastakse eskalaatori peale.
- Ohutu käsitsemine
Kõrge kvaliteet
- Kõrgekvaliteetsed komponendid vähendavad hoolduskulud miinimumini.
Vibratsioon puudub
- Rohkem mugavust
Võimas imemisturbiin
- Eriti suur imemisjõudlus. Pinnale kantud vesi imetakse kindlalt tagasi masinasse nelja sirge imemisvooliku ja sobitatud kammidega.
Lühike harjapea
- Universaalseks kasutamiseks. Sobib ka eskalaatoritele, mis tõusevad pärast 1½ astet.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Ajami tüüp
|Elektritoide
|Harjade töölaius (mm)
|470
|Puhta/musta vee paak (l)
|35 / 35
|Harja kiirus (rpm)
|870 - 1090
|Veetarbimine (l/min)
|max. 1
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Puhastusharjad
- Prahi üleskorjamise harjad
- Elektritoide
Seadmed
- Imemismootor: 800 W