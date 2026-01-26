Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba, 10l

Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pakendi suurus (l) 10
Pakendamisüksus (tk.) 1
pH 13
Kaal (kg) 10,6
Kaal, sh pakend (kg) 11,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 240 x 200 x 305
Kasutusvaldkonnad
  • Põrandapuhastus
