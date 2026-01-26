Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba, 10l

Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid.