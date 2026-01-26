Rattajälgede ja kummipuru puhastusaine RM 776, NTA-vaba, 10l
Väga aktiivne eripuhastusvahend tööstusmasinate poolt tekitatud kummipuru ja rattajälgede puhastamiseks. Puhastab tõhusalt ka raskeõlisid ja tahma ning polümeer- ja vahakihte. Eemaldab teibi kasutamisel tekkinud liimijäägid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (l)
|10
|Pakendamisüksus (tk.)
|1
|pH
|13
|Kaal (kg)
|10,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|240 x 200 x 305
Kasutusvaldkonnad
- Põrandapuhastus