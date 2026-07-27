Puhastuspulber CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Powder OA, 0.8kg

Tekstiilipesurites kasutatav puhastuspulber CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Powder OA tagab tänu iCapsol kapseldustehnoloogiale esmaklassilised puhastustulemused ja eemaldab pinnalt kõik ebameeldivad lõhnad. Pinna loputamine ei ole vajalik.