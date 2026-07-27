Puhastuspulber CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Powder OA, 0.8kg
Tekstiilipesurites kasutatav puhastuspulber CarpetPro Cleaner iCapsol RM 760 Powder OA tagab tänu iCapsol kapseldustehnoloogiale esmaklassilised puhastustulemused ja eemaldab pinnalt kõik ebameeldivad lõhnad. Pinna loputamine ei ole vajalik.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pakendi suurus (kg)
|0,8
|Pakendamisüksus (tk.)
|4
|pH
|9
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
Toode
- Tõhus üldpuhastusvahend tekstiilkatete ja polstri pihustuspuhastuseks.
- Lahustab paakunud õli, rasva ja anorgaanilised plekid
- iCapsol tehnoloogia: ei vaja loputamist, põrandad on peagi jälle kuivad
- Õrnatoimeline puhastus
- Puhastab aktiivselt iga temperatuuri juures
- Sisaldab lõhnasid kõrvaldavat ainet. Eemaldab tõhusalt ebameeldivad lõhnad, näiteks higi, uriini, nikotiini jms.
- Lühem kuivamisaeg
- Muudab põrandad hügieenilisemaks
- Ei sisalda pleegitusaineid
- Meeldiva värske lõhnaga
- WoolSafe'i sertifikaat on kasutuskontsentratsiooni jaoks
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
Hoiatused ja ohutusalased soovitused vastavad EL-i direktiividele
- Hoiatus
- H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
- P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
- P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- P264 Pärast käitlemist pesta hoolega
- P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
- P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Autode ettevalmistus
- Tekstiilpinnad