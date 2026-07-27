Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc

Kompaktne mobiilne tolmueemaldi ID 130/22 Z22 Afc mootoriga filtriraputiga suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks ATEX tsoonis 22.

Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Z22 Afc, mille nimivõimsus on 2,2 kW ja filtrisüsteem vastab M-tolmuklassile, on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks plahvatusohtlikes tsooni 22 piirkondades. Elektriline raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist filtrit. Tolmueemaldil on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Lisaks vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile vastab see tööstuslikele põhinõuetele. Langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit tühjendada ergonoomiliselt ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik võimaldavad imetud jäätmeid ohutult tühjendada ilma suurema tolmu keerutamiseta. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on see vastavalt DGUV sertifikaadile sertifitseeritud puidutolmu jaoks tasemega H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc: M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc: Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc: Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vaakum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Konteineri maht (l) 170
Nimisisendvõimsus (kW) 2,2
Imemise tüüp Elektriline
Filtri pind (m²) 9
Konnektor, nominaaldiameeter ID 140
Helirõhutase (dB(A)) 75
Peafiltri tolmuklass M
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 174
Kaal, sh pakend (kg) 175
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1170 x 780 x 1580

Seadmed

  • Filtrid: Kassettfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc
Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • Sobib kasutamiseks ATEX tsoonis 22
Lisatarvikud