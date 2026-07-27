Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Z22 Afc, mille nimivõimsus on 2,2 kW ja filtrisüsteem vastab M-tolmuklassile, on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks plahvatusohtlikes tsooni 22 piirkondades. Elektriline raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist filtrit. Tolmueemaldil on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Lisaks vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile vastab see tööstuslikele põhinõuetele. Langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit tühjendada ergonoomiliselt ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik võimaldavad imetud jäätmeid ohutult tühjendada ilma suurema tolmu keerutamiseta. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on see vastavalt DGUV sertifikaadile sertifitseeritud puidutolmu jaoks tasemega H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.