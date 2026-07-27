Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 Afc
Kompaktne mobiilne tolmueemaldi ID 130/22 Z22 Afc mootoriga filtriraputiga suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks ATEX tsoonis 22.
Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22 Z22 Afc, mille nimivõimsus on 2,2 kW ja filtrisüsteem vastab M-tolmuklassile, on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks plahvatusohtlikes tsooni 22 piirkondades. Elektriline raputusmehhanism puhastab tõhusalt pikaealist filtrit. Tolmueemaldil on võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor, mis on loodud pidevaks kolmevahetuseliseks tööks. Lisaks vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile vastab see tööstuslikele põhinõuetele. Langetuskäru võimaldab 170-liitrist mahutit tühjendada ergonoomiliselt ilma ajamipead eemaldamata. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik võimaldavad imetud jäätmeid ohutult tühjendada ilma suurema tolmu keerutamiseta. Kui masinat kasutatakse läbimõõduga 120, on see vastavalt DGUV sertifikaadile sertifitseeritud puidutolmu jaoks tasemega H3. See hoiab tagasivooluõhu jääktolmu sisalduse maksimaalselt tasemel 0,1 mg/m³, tagades kõrge tervisekaitse taseme.
Omadused ja tulu
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseksM-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamataLangetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoksTolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile. Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vaakum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Konteineri maht (l)
|170
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|9
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 140
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|174
|Kaal, sh pakend (kg)
|175
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Seadmed
- Filtrid: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Sobib kasutamiseks ATEX tsoonis 22