Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22, mis on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks tsooni 22 plahvatusohtlikes piirkondades, on ideaalne rasketeks tööstuslikeks rakendusteks. Imihaar on varustatud gaasiamortisaatoritega ja väliste liigenditega, mis laiendavad tööraadiust kuni 3 meetrini. Selle võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor võimaldab ka pidevat kolmevahetuselist tööd. Kolmefaasilisel 2,2 kW nimivõimsusega mobiilsel tolmueemaldil on M-tolmuklassi filtrisüsteem, integreeritud mehaaniline filtriraputi ja 170-liitrine mahuti. Langetuskäru võimaldab lihtsat ja ergonoomiliselt tühjendamist, kuna ajamipead pole vaja eemaldada. Integreeritud kinnitusmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise.