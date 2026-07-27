Tööstuslik tolmupuhasti ID 130/22 Z22 with arm
Imihaardega tolmueemaldi ID 130/22 Z22, sobib kasutamiseks tsoonis 22. Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks. Teisaldatav, püsikiirusega ajam, vastupidav.
Mobiilne tööstuslik tolmueemaldi ID 130/22, mis on loodud suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu (OEL > 0,1 mg/m³) imemiseks ning kasutamiseks tsooni 22 plahvatusohtlikes piirkondades, on ideaalne rasketeks tööstuslikeks rakendusteks. Imihaar on varustatud gaasiamortisaatoritega ja väliste liigenditega, mis laiendavad tööraadiust kuni 3 meetrini. Selle võimas ja energiatõhus (IE3) suure vooluhulgaga radiaalkompressor võimaldab ka pidevat kolmevahetuselist tööd. Kolmefaasilisel 2,2 kW nimivõimsusega mobiilsel tolmueemaldil on M-tolmuklassi filtrisüsteem, integreeritud mehaaniline filtriraputi ja 170-liitrine mahuti. Langetuskäru võimaldab lihtsat ja ergonoomiliselt tühjendamist, kuna ajamipead pole vaja eemaldada. Integreeritud kinnitusmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise ja imetud jäätmete ohutu utiliseerimise.
Omadused ja tulu
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
- Pikem kasutusiga, väiksem hooldusvajadus ja madalamad kulud.
- Väga tõhus filtripuhastus tänu filtrikottide tugevdusvõrgule.
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
M-tolmuklassi disain kõrge tööohutuse tagamiseks
- M-tolmuklassi filtritehnoloogia ohtliku tolmu imemiseks.
Tolmukindel tühjendussüsteem ohtlike materjalide jaoks
- Tolmukindel tühjendamine tänu integreeritud sulgurmehhanismiga PE-kotile.
- Tolmu usaldusväärne utiliseerimine PE-kotis.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vaakum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Konteineri maht (l)
|170
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Filtri pind (m²)
|9
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 140
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|187
|Kaal, sh pakend (kg)
|187,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste peene laastu ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Sobib kasutamiseks ATEX tsoonis 22