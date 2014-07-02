Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap
Kompaktne ja hea manööverdusvõimega esmatasandi tööstuslik tolmuimeja. Poolautomaatne filtripuhastussüsteem, suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. Ideaalne tootmismasinate ja -alade puhastamiseks.
IVC 60/24-2 Ap on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. See hea manööverdusvõimega esmatasandi tolmuimeja on ette nähtud tootmismasinate ja -alade mobiilseks puhastamiseks. Poolautomaatne filtripuhastussüsteem taga filtri pikema kasutusea.
Omadused ja tulu
Varustatud kahe puhurmootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Manuaalne IVC filtripuhastus (Ap)Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtrigaFiltri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,95
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|59
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|970 x 690 x 995
Seadmed
- Peamine filter: Lapik kurdfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei