Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap

Kompaktne ja hea manööverdusvõimega esmatasandi tööstuslik tolmuimeja. Poolautomaatne filtripuhastussüsteem, suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. Ideaalne tootmismasinate ja -alade puhastamiseks.

IVC 60/24-2 Ap on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. See hea manööverdusvõimega esmatasandi tolmuimeja on ette nähtud tootmismasinate ja -alade mobiilseks puhastamiseks. Poolautomaatne filtripuhastussüsteem taga filtri pikema kasutusea.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap: Varustatud kahe puhurmootoriga
Varustatud kahe puhurmootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Ajamite elektrooniline juhtimine suurte käivitusvoolude vältimiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap: Manuaalne IVC filtripuhastus (Ap)
Manuaalne IVC filtripuhastus (Ap)
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap: Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Varustatud kompaktse lamevoldilise filtriga
Filtri selge ja kompaktne disain. Sobib vabalt voolava kuiva tolmu imemiseks (kuni tolmuklassini M).
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 73
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 0,95
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 59
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 970 x 690 x 995

Seadmed

  • Peamine filter: Lapik kurdfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap
Tööstuslik tolmuimeja IVC 60/24-2 Ap
Videos
Lisatarvikud