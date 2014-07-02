IVC 60/24-2 Ap on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on suured rattad ja pidurdusfunktsiooniga rullikud. See hea manööverdusvõimega esmatasandi tolmuimeja on ette nähtud tootmismasinate ja -alade mobiilseks puhastamiseks. Poolautomaatne filtripuhastussüsteem taga filtri pikema kasutusea.