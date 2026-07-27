Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Võimas IVR 35/24-2 Sc Me M ACD tööstuslik tolmuimeja peentolmu eemaldamiseks. Sobib ideaalselt hoolduspuhastuseks töökodades ja tootmishallides.

Eriti madal ja kompaktne algtaseme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD tööstuslik tolmuimeja tolmuklassi M filtritehnoloogiaga, mis tagab väikeste koguste peenete laastude ning põleva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ohutu imemise. Tolmuimeja vastupidav disain ja väike ruumijälg tagavad pika kasutusea rasketes igapäevatoimingutes tööstuslikes tingimustes. Kahe võimsa möödavoolumootoriga masin sobib ideaalselt hoolduspuhastuseks töökodades või tootmishallides. Sisemine tugevdatud taskufilter suure filtripinnaga (1,4 m²) ja tõhusa filtripuhastusega ning tsüklonilaadne eeleraldussüsteem tagavad peentolmu usaldusväärse kogumise. Roostevabast terasest kogumispaak ühendatakse tolmuimejaga praktilise ja lihtsalt juhitava mahapanekumehhanismi abil. Nutikas helisummutus vähendab töömüra jõudlust kahjustamata. Tänu kvaliteetsetele ratastele ja väikestele mõõtmetele avaldab IVR 35/24-2 Sc Me M ACD muljet suurepärase manööverdusvõime ja maksimaalse mitmekülgsusega.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Eriti vastupidav, eriti paindlik
Eriti vastupidav, eriti paindlik
Praktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Vaatamata oma väga kompaktsele disainile on sellel palju võimalusi tarvikute kandmiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks.
  • Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 144 / 520
Vaakum (mbar/kPa) 235 / 23
Konteineri maht (l) 35
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 68
Kaabli pikkus (m) 10
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,4
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 53
Kaal, sh pakend (kg) 54,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 740 x 580 x 1105

Seadmed

  • Peamine filter: taskufilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Väikestes kogustes põleva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Lisatarvikud