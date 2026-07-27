Eriti madal ja kompaktne algtaseme IVR 35/24-2 Sc Me M ACD tööstuslik tolmuimeja tolmuklassi M filtritehnoloogiaga, mis tagab väikeste koguste peenete laastude ning põleva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ohutu imemise. Tolmuimeja vastupidav disain ja väike ruumijälg tagavad pika kasutusea rasketes igapäevatoimingutes tööstuslikes tingimustes. Kahe võimsa möödavoolumootoriga masin sobib ideaalselt hoolduspuhastuseks töökodades või tootmishallides. Sisemine tugevdatud taskufilter suure filtripinnaga (1,4 m²) ja tõhusa filtripuhastusega ning tsüklonilaadne eeleraldussüsteem tagavad peentolmu usaldusväärse kogumise. Roostevabast terasest kogumispaak ühendatakse tolmuimejaga praktilise ja lihtsalt juhitava mahapanekumehhanismi abil. Nutikas helisummutus vähendab töömüra jõudlust kahjustamata. Tänu kvaliteetsetele ratastele ja väikestele mõõtmetele avaldab IVR 35/24-2 Sc Me M ACD muljet suurepärase manööverdusvõime ja maksimaalse mitmekülgsusega.