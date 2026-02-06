Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc
IVR-L 100/24-2 Tc on kõikide IVR-L 100 Tc variantide baasversioon. Täiuslik masin jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete eraldamiseks ning koristamiseks metallitööstuses.
Kompaktne IVR-L 100/24-2 Tc on kindel, Ringleri tüüpi tööstuslik tolmuimeja, millel on kallutatav kere ja 100-liitrine kogumismahuti. Tänu sellele on masin ideaalne suure koguse vedelike ja/või tahkete ainete, nagu näiteks lõikejäätmete (võimalikult tolmuvabade) koristamiseks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. 360° pööratav voolikuühendus väldib vooliku takerdamist ja võimaldab kogu masina ümbert mugavalt koristada. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil. Tugev konstruktsioon ning õlikindlad rullikud ja toitejuhe tagavad pika tööea – isegi kõige keerulisemas tööstuslikus kasutuses. Tugev konstruktsioon võimaldab masina tõstmist tõstukiga.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassiiNutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Visuaalselt jälgitav täitetaseLäbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks. Voolikut kasutatakse ka lihtsaks tühjendamiseks.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|50
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|50
|Kaal, sh pakend (kg)
|50,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 620 x 1060
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei