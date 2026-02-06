Kompaktne IVR-L 100/24-2 Tc on kindel, Ringleri tüüpi tööstuslik tolmuimeja, millel on kallutatav kere ja 100-liitrine kogumismahuti. Tänu sellele on masin ideaalne suure koguse vedelike ja/või tahkete ainete, nagu näiteks lõikejäätmete (võimalikult tolmuvabade) koristamiseks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. 360° pööratav voolikuühendus väldib vooliku takerdamist ja võimaldab kogu masina ümbert mugavalt koristada. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil. Tugev konstruktsioon ning õlikindlad rullikud ja toitejuhe tagavad pika tööea – isegi kõige keerulisemas tööstuslikus kasutuses. Tugev konstruktsioon võimaldab masina tõstmist tõstukiga.