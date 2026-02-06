Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
100-liitrise mahuti ja autonoomse pumbaga IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp sobib tahkeid aineid sisaldavate vedelike (nt metallist laastud) koristamiseks, eraldamiseks ja taastamiseks.
Ringleri tüüpi IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp on kompaktne tööstuslik tolmuimeja kallutatava kerega. Sellel kvaliteetsel tolmuimejal on 100-liitrine roostevabast terasest mahuti, mis võimaldab koristada suuri hulki vedelikke ja/või peamiselt tolmuvabasid tahkeid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. The IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp on mitmekülgne tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile. Võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid ilma lisavarustuseta. Tolmuimeja ümbruses olevat tolmu saab eemaldada nii, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, kuna voolikuühendust saab pöörata 360°. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Autonoomne pump suurendab oluliselt masina võimet sisse imetud vedelikke tagastada. Tugev konstruktsioon õlikindlate rullikute ja toitejuhtmega tagab pika tööea ning võimaldab masinal seista püsti isegi kõige keerulisemas tööstuslikus kasutuses. Samuti võimaldab tugev konstruktsioon masina tõstmist tõstukiga.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassiiNutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismautiVäga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Tünnipumba funktsioonAutonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud. Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|56
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|56
|Kaal, sh pakend (kg)
|56,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|740 x 620 x 1180
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
- Tünnipumba funktsioon