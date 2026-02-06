Ringleri tüüpi IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp on kompaktne tööstuslik tolmuimeja kallutatava kerega. Sellel kvaliteetsel tolmuimejal on 100-liitrine roostevabast terasest mahuti, mis võimaldab koristada suuri hulki vedelikke ja/või peamiselt tolmuvabasid tahkeid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. The IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp on mitmekülgne tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile. Võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid ilma lisavarustuseta. Tolmuimeja ümbruses olevat tolmu saab eemaldada nii, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, kuna voolikuühendust saab pöörata 360°. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Autonoomne pump suurendab oluliselt masina võimet sisse imetud vedelikke tagastada. Tugev konstruktsioon õlikindlate rullikute ja toitejuhtmega tagab pika tööea ning võimaldab masinal seista püsti isegi kõige keerulisemas tööstuslikus kasutuses. Samuti võimaldab tugev konstruktsioon masina tõstmist tõstukiga.