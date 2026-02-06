Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp

100-liitrise mahuti ja autonoomse pumbaga IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp sobib tahkeid aineid sisaldavate vedelike (nt metallist laastud) koristamiseks, eraldamiseks ja taastamiseks.

Ringleri tüüpi IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp on kompaktne tööstuslik tolmuimeja kallutatava kerega. Sellel kvaliteetsel tolmuimejal on 100-liitrine roostevabast terasest mahuti, mis võimaldab koristada suuri hulki vedelikke ja/või peamiselt tolmuvabasid tahkeid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. The IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp on mitmekülgne tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile. Võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid ilma lisavarustuseta. Tolmuimeja ümbruses olevat tolmu saab eemaldada nii, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, kuna voolikuühendust saab pöörata 360°. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Autonoomne pump suurendab oluliselt masina võimet sisse imetud vedelikke tagastada. Tugev konstruktsioon õlikindlate rullikute ja toitejuhtmega tagab pika tööea ning võimaldab masinal seista püsti isegi kõige keerulisemas tööstuslikus kasutuses. Samuti võimaldab tugev konstruktsioon masina tõstmist tõstukiga.

Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassii
Ergonoomiline kallutatav šassii
Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismauti
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismauti
Väga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Tünnipumba funktsioon
Tünnipumba funktsioon
Autonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud. Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
  • Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
  • Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
  • Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
  • Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
  • Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
  • Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 56
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 56
Kaal, sh pakend (kg) 56,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 740 x 620 x 1180

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
  • Tünnipumba funktsioon
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
