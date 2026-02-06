BVL 3/1 Bp
Omadused ja tulu
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimejaValmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
Väga ergonoomilinedeuter® kanderaam on äärmiselt mugav isegi pikema tööperioodi jooksul. Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist. Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
- Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
- Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Režiim eco!efficiency
- Režiim eco!efficiency vähendab seadme energiatarbimist ja mürataset ning pikendab ka aku kasutusiga.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|3
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|35,4
|Nimijõudlus (W)
|350
|Vaakum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 120 (5,0 Ah) / u. 130 (6,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 41 (7,5 Ah)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Seljakott raam
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks koolide hooldajatele
- Ideaalne ka kaupmeestele
- Ideaalne eramajapidamistele
- Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
- Kohapealne puhastamine
