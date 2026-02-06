BVL 3/1 Bp

Omadused ja tulu
BVL 3/1 Bp: Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Valmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
BVL 3/1 Bp: Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
BVL 3/1 Bp: Väga ergonoomiline
Väga ergonoomiline
deuter® kanderaam on äärmiselt mugav isegi pikema tööperioodi jooksul. Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist. Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
  • Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
  • Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Režiim eco!efficiency
  • Režiim eco!efficiency vähendab seadme energiatarbimist ja mürataset ning pikendab ka aku kasutusiga.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
  • Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Konteineri maht (l) 3
Helirõhutase (dB(A)) 65
Õhuvoolu hulk (l/s) 35,4
Nimijõudlus (W) 350
Vaakum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 120 (5,0 Ah) / u. 130 (6,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 41 (7,5 Ah)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,1
Kaal, sh pakend (kg) 5,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Imemisvooliku pikkus: 1 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Alumiinium
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Pragude puhastamise otsik
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
  • Seljakott raam
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks koolide hooldajatele
  • Ideaalne ka kaupmeestele
  • Ideaalne eramajapidamistele
  • Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
  • Kohapealne puhastamine
Lisatarvikud
