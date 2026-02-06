Kärcheri 90.juubel: ultrakerge ja võimas – musta värvi akupõhine seljakott-tolmuimeja BVL 3/1 Bp juubeli erimudel on esimene seljakotitolmuimeja, mille kaal on tänu uuenduslikule EPP-materjalile vaid 4,5 kilogrammi, pakkudes samas eriti tugevat ja vastupidavat disaini. Ideaalne hooldajatele, käsitöölistele ja eraisikutele: 3-liitrise kogumismahutiga pakub see võimas akupõhine seljakott-tolmuimeja muljetavaldava jõudluse piiratud ruumis puhastustöödeks ning hõlbustab kohapealset ja treppide puhastamist. Võimas Kärcher Battery Power aku tagab pika tööea, samas kui ergonoomiline kandevõrk vähendab puhastustööde koormust. Praktilised juhtnupud puusa vööl tagavad BVL 3/1 Bp Anniversary Editioni lihtsa ja kasutajasõbraliku kasutamise. Harjadeta EC-mootor on samuti väga vähe kuluv. Lisaks tavalisele tarvikutele on valikuliselt saadaval ka lisafunktsioonid, näiteks HEPA-14 filter. Palun pange tähele: selle versiooni puhul tuleb Kärcher Battery Power aku ja sobiv akulaadija tellida eraldi. Anniversary Editioni tarnemahu hulka kuulub eksklusiivselt 10 rebenemiskindlat fliisfiltrite kotti.