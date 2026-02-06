BVL 3/1 Bp Anniversary Edition

Ultrakerge ja võimas akupõhine seljakott-tolmuimeja BVL 3/1 Bp juubeli erimudel mustas värvitoonis paistab silma oma vastupidava EPP-materjali ja suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega.

Kärcheri 90.juubel: ultrakerge ja võimas – musta värvi akupõhine seljakott-tolmuimeja BVL 3/1 Bp juubeli erimudel on esimene seljakotitolmuimeja, mille kaal on tänu uuenduslikule EPP-materjalile vaid 4,5 kilogrammi, pakkudes samas eriti tugevat ja vastupidavat disaini. Ideaalne hooldajatele, käsitöölistele ja eraisikutele: 3-liitrise kogumismahutiga pakub see võimas akupõhine seljakott-tolmuimeja muljetavaldava jõudluse piiratud ruumis puhastustöödeks ning hõlbustab kohapealset ja treppide puhastamist. Võimas Kärcher Battery Power aku tagab pika tööea, samas kui ergonoomiline kandevõrk vähendab puhastustööde koormust. Praktilised juhtnupud puusa vööl tagavad BVL 3/1 Bp Anniversary Editioni lihtsa ja kasutajasõbraliku kasutamise. Harjadeta EC-mootor on samuti väga vähe kuluv. Lisaks tavalisele tarvikutele on valikuliselt saadaval ka lisafunktsioonid, näiteks HEPA-14 filter. Palun pange tähele: selle versiooni puhul tuleb Kärcher Battery Power aku ja sobiv akulaadija tellida eraldi. Anniversary Editioni tarnemahu hulka kuulub eksklusiivselt 10 rebenemiskindlat fliisfiltrite kotti.

Omadused ja tulu
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Valmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition: Väga ergonoomiline
Väga ergonoomiline
deuter® kanderaam on äärmiselt mugav isegi pikema tööperioodi jooksul. Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist. Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
  • Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
  • Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Režiim eco!efficiency
  • Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades.
  • Vähendab mürataset ja mürasaastet.
  • Pikendab aku tööaega.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
  • Aku tööaja praktiline kuvamine.
  • Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Konteineri maht (l) 3
Helirõhutase (dB(A)) 65
Õhuvoolu hulk (l/s) 35,4
Nimijõudlus (W) 350
Vaakum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 120 (5,0 Ah) / u. 130 (6,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 41 (7,5 Ah)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,9
Kaal, sh pakend (kg) 6,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Imemisvooliku pikkus: 1 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Alumiinium
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Pragude puhastamise otsik
  • Filtrikottide kogus: 10 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
  • Seljakott raam
BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks koolide hooldajatele
  • Ideaalne ka kaupmeestele
  • Ideaalne eramajapidamistele
  • Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
  • Kohapealne puhastamine
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.