BVL 3/1 Bp Anniversary Edition
Ultrakerge ja võimas akupõhine seljakott-tolmuimeja BVL 3/1 Bp juubeli erimudel mustas värvitoonis paistab silma oma vastupidava EPP-materjali ja suurepärase hinna-kvaliteedi suhtega.
Kärcheri 90.juubel: ultrakerge ja võimas – musta värvi akupõhine seljakott-tolmuimeja BVL 3/1 Bp juubeli erimudel on esimene seljakotitolmuimeja, mille kaal on tänu uuenduslikule EPP-materjalile vaid 4,5 kilogrammi, pakkudes samas eriti tugevat ja vastupidavat disaini. Ideaalne hooldajatele, käsitöölistele ja eraisikutele: 3-liitrise kogumismahutiga pakub see võimas akupõhine seljakott-tolmuimeja muljetavaldava jõudluse piiratud ruumis puhastustöödeks ning hõlbustab kohapealset ja treppide puhastamist. Võimas Kärcher Battery Power aku tagab pika tööea, samas kui ergonoomiline kandevõrk vähendab puhastustööde koormust. Praktilised juhtnupud puusa vööl tagavad BVL 3/1 Bp Anniversary Editioni lihtsa ja kasutajasõbraliku kasutamise. Harjadeta EC-mootor on samuti väga vähe kuluv. Lisaks tavalisele tarvikutele on valikuliselt saadaval ka lisafunktsioonid, näiteks HEPA-14 filter. Palun pange tähele: selle versiooni puhul tuleb Kärcher Battery Power aku ja sobiv akulaadija tellida eraldi. Anniversary Editioni tarnemahu hulka kuulub eksklusiivselt 10 rebenemiskindlat fliisfiltrite kotti.
Omadused ja tulu
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimejaValmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
Väga ergonoomilinedeuter® kanderaam on äärmiselt mugav isegi pikema tööperioodi jooksul. Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist. Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
- Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
- Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Režiim eco!efficiency
- Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades.
- Vähendab mürataset ja mürasaastet.
- Pikendab aku tööaega.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|3
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|35,4
|Nimijõudlus (W)
|350
|Vaakum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 120 (5,0 Ah) / u. 130 (6,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 41 (7,5 Ah)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Seljakott raam
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks koolide hooldajatele
- Ideaalne ka kaupmeestele
- Ideaalne eramajapidamistele
- Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
- Kohapealne puhastamine
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.