BVL 3/1 Bp Go!Further

BVL 3/1 Bp Go!Further on musta eriväljaande akutoitega seljakott-tolmuimeja, mis on valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja komplektis on eksklusiivsed lisatarvikud: 10 fliisist filtrikotti.

Piiratud musta eriväljaande akutoitega kuivtolmuimeja BVL 3/1 Bp Go!Further, mis on valmistatud 30 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tänu innovaatilisele EPP-materjalile kaalub see ülikerge ja võimas akutoitega seljakott-tolmuimeja vaid 4,5 kilogrammi, olles samas eriti robustne ja vastupidav. Ideaalne haldajatele, käsitöölistele ja erakasutuseks: 3-liitrise mahutiga tolmuimeja on täiuslik puhastamiseks kitsastes oludes ning muudab kohtpuhastuse ja trepikodade koristamise lihtsamaks. Võimas Kärcher Battery Power aku tagab pika tööaja, samas kui ergonoomiline kanderaam võimaldab väsimatut tööd. BVL 3/1 Bp Go!Further on kasutajasõbralik ja seda on lihtne juhtida puusavööl asuva praktilise juhtpaneeli kaudu. Harjadeta EC-mootor on samuti väga kulumiskindel. Lisaks tavapärastele tarvikutele on valikuliselt saadaval ka HEPA 14 filter. Märkus: selle versiooni puhul tuleb Kärcher Battery Power aku ja ühilduv akulaadija tellida eraldi.

Omadused ja tulu
BVL 3/1 Bp Go!Further: Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Valmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
BVL 3/1 Bp Go!Further: Jätkusuutlikkuse omadused
Jätkusuutlikkuse omadused
Valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾. Ülikerge ja ergonoomiline: innovaatiline EPP-materjal muudab meie masina äärmiselt kergeks ja mugavaks. Vähem toorainet – järeleandmisteta mugavuses!
Väga ergonoomiline
  • deuter® kanderaam on äärmiselt mugav isegi pikema tööperioodi jooksul.
  • Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist.
  • Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
  • Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
  • Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
  • Aku tööaja praktiline kuvamine.
  • Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Konteineri maht (l) 3
Konteineri materjal Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Helirõhutase (dB(A)) 65
Õhuvoolu hulk (l/s) 35,4
Nimijõudlus (W) 350
Vaakum (mbar/kPa) 189 / 18,9
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 120 (5,0 Ah) / u. 130 (6,0 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 41 (7,5 Ah)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,9
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 220 x 317 x 450

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Imemisvooliku pikkus: 1 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Alumiinium
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Pragude puhastamise otsik
  • Filtrikottide kogus: 10 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
  • Seljakott raam
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib kasutamiseks koolide hooldajatele
  • Ideaalne ka kaupmeestele
  • Ideaalne eramajapidamistele
  • Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
  • Kohapealne puhastamine
Lisatarvikud
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