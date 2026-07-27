BVL 3/1 Bp Go!Further
BVL 3/1 Bp Go!Further on musta eriväljaande akutoitega seljakott-tolmuimeja, mis on valmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja komplektis on eksklusiivsed lisatarvikud: 10 fliisist filtrikotti.
Piiratud musta eriväljaande akutoitega kuivtolmuimeja BVL 3/1 Bp Go!Further, mis on valmistatud 30 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tänu innovaatilisele EPP-materjalile kaalub see ülikerge ja võimas akutoitega seljakott-tolmuimeja vaid 4,5 kilogrammi, olles samas eriti robustne ja vastupidav. Ideaalne haldajatele, käsitöölistele ja erakasutuseks: 3-liitrise mahutiga tolmuimeja on täiuslik puhastamiseks kitsastes oludes ning muudab kohtpuhastuse ja trepikodade koristamise lihtsamaks. Võimas Kärcher Battery Power aku tagab pika tööaja, samas kui ergonoomiline kanderaam võimaldab väsimatut tööd. BVL 3/1 Bp Go!Further on kasutajasõbralik ja seda on lihtne juhtida puusavööl asuva praktilise juhtpaneeli kaudu. Harjadeta EC-mootor on samuti väga kulumiskindel. Lisaks tavapärastele tarvikutele on valikuliselt saadaval ka HEPA 14 filter. Märkus: selle versiooni puhul tuleb Kärcher Battery Power aku ja ühilduv akulaadija tellida eraldi.
Omadused ja tulu
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimejaValmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
Jätkusuutlikkuse omadusedValmistatud 30% ringlussevõetud plastikust¹⁾. Ülikerge ja ergonoomiline: innovaatiline EPP-materjal muudab meie masina äärmiselt kergeks ja mugavaks. Vähem toorainet – järeleandmisteta mugavuses!
Väga ergonoomiline
- deuter® kanderaam on äärmiselt mugav isegi pikema tööperioodi jooksul.
- Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist.
- Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
- Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
- Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|3
|Konteineri materjal
|Plastik koos taaskasutatud materjaliga
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|35,4
|Nimijõudlus (W)
|350
|Vaakum (mbar/kPa)
|189 / 18,9
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 120 (5,0 Ah) / u. 130 (6,0 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 52 (5,0 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 73 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 41 (7,5 Ah)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,9
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 317 x 450
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Seljakott raam
Kasutusvaldkonnad
- Sobib kasutamiseks koolide hooldajatele
- Ideaalne ka kaupmeestele
- Ideaalne eramajapidamistele
- Treppide puhastamine on tehtud lihtsaks
- Kohapealne puhastamine
Lisatarvikud
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