Piiratud musta eriväljaande akutoitega kuivtolmuimeja BVL 3/1 Bp Go!Further, mis on valmistatud 30 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tänu innovaatilisele EPP-materjalile kaalub see ülikerge ja võimas akutoitega seljakott-tolmuimeja vaid 4,5 kilogrammi, olles samas eriti robustne ja vastupidav. Ideaalne haldajatele, käsitöölistele ja erakasutuseks: 3-liitrise mahutiga tolmuimeja on täiuslik puhastamiseks kitsastes oludes ning muudab kohtpuhastuse ja trepikodade koristamise lihtsamaks. Võimas Kärcher Battery Power aku tagab pika tööaja, samas kui ergonoomiline kanderaam võimaldab väsimatut tööd. BVL 3/1 Bp Go!Further on kasutajasõbralik ja seda on lihtne juhtida puusavööl asuva praktilise juhtpaneeli kaudu. Harjadeta EC-mootor on samuti väga kulumiskindel. Lisaks tavapärastele tarvikutele on valikuliselt saadaval ka HEPA 14 filter. Märkus: selle versiooni puhul tuleb Kärcher Battery Power aku ja ühilduv akulaadija tellida eraldi.