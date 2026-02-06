BVL 5/1 Bp

Ülikerge ja äärmiselt vastupidav tänu uuenduslikule EPP-materjalile: Kärcheri võimas ja kauakestev juhtmeta seljakott-tolmuimeja BVL 5/1 Bp puhastustöödeks kõige kitsamates ruumides.

Meie ülikerge, võimas ja akutoitega seljatolmuimeja BVL 5/1 Bp on esimene tolmuimeja, mis tänu uuenduslikule EPP-materjalile kaalub vaid < 4,6 kg (kandes raskust seljale) ja mille materjaliomadused on eriti vastupidavad. 500-vatise võimsuse, pika aku tööaja ja 5-liitrise mahutiga on seljakotttolmuimeja esimene valik kõikjal, kus kitsad ruumid muudavad koristustööd keeruliseks – olgu siis kinos, lennukis, bussis ja rongis, kontori puhastamiseks või treppidel. Ergonoomiline kanderaam ja läbimõeldud juhtimine koos kõigi oluliste juhtimis- ja lisafunktsioonidega, mida juhitakse vöörihma juhtpaneeli kaudu. Samuti lihtne käsitsemine parema- ja vasakukäelistele mõeldud eraldi disainidega, tagavad mugava ja vaevatu töö. Harjadeta EC-ajam on ka ülimalt kulumiskindel. Kaasas on erinevad tarvikud. Soovi korral on saadaval ka HEPA-14 filter. Tellimisel pidage meeles, et selle masina versiooni jaoks tuleb võimas Kärcher Battery Power+ aku ja ühilduv akulaadija eraldi tellida.

Omadused ja tulu
BVL 5/1 Bp: Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimeja
Valmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
BVL 5/1 Bp: Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)
Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
BVL 5/1 Bp: Väga ergonoomiline
Kandmise raam on ülimugav isegi pikema tööperioodi korral. Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist. Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
  • Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
  • Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Režiim eco!efficiency
  • Režiim eco!efficiency vähendab seadme energiatarbimist ja mürataset ning pikendab ka aku kasutusiga.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
  • Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Konteineri maht (l) 5
Helirõhutase (dB(A)) 65
Õhuvoolu hulk (l/s) 40
Nimijõudlus (W) 500
Vaakum (mbar/kPa) 223 / 22,3
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 150 (6,0 Ah) / u. 200 (7,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 30 (7,5 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 44 / 68
Väljundi võimsus (A) 6
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Must
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4,7
Kaal, sh pakend (kg) 6,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 220 x 320 x 510

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Imemisvooliku pikkus: 1 m
  • Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Teras, kroomitud
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Polstriotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
  • Seljakott raam
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
  • Ideaalne hotellides ja restoranides, jaemüügis, kinodes või teatrites
  • Mugav teenusepakkujatele kontorites, koridorides ja treppidel
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.