Meie ülikerge, võimas ja akutoitega seljatolmuimeja BVL 5/1 Bp on esimene tolmuimeja, mis tänu uuenduslikule EPP-materjalile kaalub vaid < 4,6 kg (kandes raskust seljale) ja mille materjaliomadused on eriti vastupidavad. 500-vatise võimsuse, pika aku tööaja ja 5-liitrise mahutiga on seljakotttolmuimeja esimene valik kõikjal, kus kitsad ruumid muudavad koristustööd keeruliseks – olgu siis kinos, lennukis, bussis ja rongis, kontori puhastamiseks või treppidel. Ergonoomiline kanderaam ja läbimõeldud juhtimine koos kõigi oluliste juhtimis- ja lisafunktsioonidega, mida juhitakse vöörihma juhtpaneeli kaudu. Samuti lihtne käsitsemine parema- ja vasakukäelistele mõeldud eraldi disainidega, tagavad mugava ja vaevatu töö. Harjadeta EC-ajam on ka ülimalt kulumiskindel. Kaasas on erinevad tarvikud. Soovi korral on saadaval ka HEPA-14 filter. Tellimisel pidage meeles, et selle masina versiooni jaoks tuleb võimas Kärcher Battery Power+ aku ja ühilduv akulaadija eraldi tellida.