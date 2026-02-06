BVL 5/1 Bp
Ülikerge ja äärmiselt vastupidav tänu uuenduslikule EPP-materjalile: Kärcheri võimas ja kauakestev juhtmeta seljakott-tolmuimeja BVL 5/1 Bp puhastustöödeks kõige kitsamates ruumides.
Meie ülikerge, võimas ja akutoitega seljatolmuimeja BVL 5/1 Bp on esimene tolmuimeja, mis tänu uuenduslikule EPP-materjalile kaalub vaid < 4,6 kg (kandes raskust seljale) ja mille materjaliomadused on eriti vastupidavad. 500-vatise võimsuse, pika aku tööaja ja 5-liitrise mahutiga on seljakotttolmuimeja esimene valik kõikjal, kus kitsad ruumid muudavad koristustööd keeruliseks – olgu siis kinos, lennukis, bussis ja rongis, kontori puhastamiseks või treppidel. Ergonoomiline kanderaam ja läbimõeldud juhtimine koos kõigi oluliste juhtimis- ja lisafunktsioonidega, mida juhitakse vöörihma juhtpaneeli kaudu. Samuti lihtne käsitsemine parema- ja vasakukäelistele mõeldud eraldi disainidega, tagavad mugava ja vaevatu töö. Harjadeta EC-ajam on ka ülimalt kulumiskindel. Kaasas on erinevad tarvikud. Soovi korral on saadaval ka HEPA-14 filter. Tellimisel pidage meeles, et selle masina versiooni jaoks tuleb võimas Kärcher Battery Power+ aku ja ühilduv akulaadija eraldi tellida.
Omadused ja tulu
Ülikerge juhtmeta seljakott tolmuimejaValmistatud ülikergest, uuenduslikust EPP-st (paisutatud polüpropüleenist). Võimaldab ergonoomilist tööd. Lihtsalt transporditav.
Väga uuenduslik EPP (paisutatud polüpropüleen)Eriti vastupidav ja ülimalt kauakestev. Ülikerge. Äärmiselt keskkonnasõbralik, kuna on 100% taaskasutatav.
Väga ergonoomilineKandmise raam on ülimugav isegi pikema tööperioodi korral. Vöörakmetel olev juhtpaneel võimaldab kõikide funktsioonide mugavat juhtimist ja jälgimist. Imivoolikut saab parema- ja vasakukäelistele erinevalt ühendada.
Harjadeta EC-mootor
- Kõrge kulumiskindlus ja pikem kasutusiga.
- Võimaldab pikki tööintervalle ning suurendab efektiivsust ja produktiivsust.
Režiim eco!efficiency
- Režiim eco!efficiency vähendab seadme energiatarbimist ja mürataset ning pikendab ka aku kasutusiga.
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Akut saab vajadusel hõlpsasti kasutada ka teistel seadmetel.
- Suurendab töötamise produktiivsust ja ohutust.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|5
|Helirõhutase (dB(A))
|65
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|500
|Vaakum (mbar/kPa)
|223 / 22,3
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (6,0 Ah) / u. 200 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 64 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 30 (7,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 68
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 320 x 510
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Seljakott raam
Kasutusvaldkonnad
- Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
- Ideaalne hotellides ja restoranides, jaemüügis, kinodes või teatrites
- Mugav teenusepakkujatele kontorites, koridorides ja treppidel
