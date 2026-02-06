HV 1/1 Bp Cs Pack, aku ja laadija komplektis
Akutoitel käsitolmuimeja HV 1/1 Bp Cs: võimas, mitmekülgne, kerge ja tänu lisatarvikute komplektile, kandesangale ja painduvale imivoolikule sobib ideaalselt paigaldustöödel tekkiva mustuse eemaldamiseks.
Kompaktne, kerge, juhtmeta: akutoitel käsitolmuimeja HV 1/1 Bp Cs on tänu seadmega koos tarnitavale lisatarvikute komplektile ideaalne näiteks paigaldustööde käigus tekkiva tolmu eemaldamiseks. Tänu praktilisele kanderihmale on kasutaja käed alati vabad. Komplekti täiendavad veel ka painduv ja veniv imivoolik, pragude puhastamise otsak ja imemishari. Puurimistolm ja muu mustus eemaldatakse kiiresti ja ilma vajaduseta suuri tolmuimejaid transportida. Tänu Kärcheri Battery Power akule sobib see vastupidav ja suure imemisvõimsusega masin ka paljudeks muudeks puhastustoiminguteks, näiteks ruumide, mööbli või sõidukite puhastamiseks. Sellisteks spetsiifilisteks töödeks pakub Kärcher ka eraldi lisatarvikute komplekte. Seadme standardvarustusse kuulub ka Kärcheri võimas Battery Power aku ja sobiv kiirlaadija.
Omadused ja tulu
Suur filtriala ja tõhus turbiinSuurepärane puhastustulemus kõikidel pindadel
Kompaktne, väike kaal ja lihtne kasutusVõimaldab tööd teha kõikides suundades (360° kasutus).
Meie tõhus eco!efficiency režiimSäästab energiat ja pikendab aku kasutusiga Vähendab töömüra.
Mugava reaalajatehnoloogiaga
- Näitab järelejäänud tööaega reaalajas Kärcheri Battery Power akul.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Konteineri maht (l)
|0,9
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|33
|Vaakum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|18
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (2,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Tugev režiim: / max. 25 (3,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|44 / 83
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 0.5 m
- Imemisvooliku tüüp: Laineline imemisvoolik
- Pragude puhastamise otsik
- Imemishari
- Kassettfilter: Paber
- Eelfilter
- Aku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power aku (1 tk)
- Laadija: 18 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Kanderihm
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kaupmeestele nt puurimistolmu koristamiseks
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.