Kompaktne, kerge, juhtmeta: akutoitel käsitolmuimeja HV 1/1 Bp Cs on tänu seadmega koos tarnitavale lisatarvikute komplektile ideaalne näiteks paigaldustööde käigus tekkiva tolmu eemaldamiseks. Tänu praktilisele kanderihmale on kasutaja käed alati vabad. Komplekti täiendavad veel ka painduv ja veniv imivoolik, pragude puhastamise otsak ja imemishari. Puurimistolm ja muu mustus eemaldatakse kiiresti ja ilma vajaduseta suuri tolmuimejaid transportida. Tänu Kärcheri Battery Power akule sobib see vastupidav ja suure imemisvõimsusega masin ka paljudeks muudeks puhastustoiminguteks, näiteks ruumide, mööbli või sõidukite puhastamiseks. Sellisteks spetsiifilisteks töödeks pakub Kärcher ka eraldi lisatarvikute komplekte. Seadme standardvarustusse kuulub ka Kärcheri võimas Battery Power aku ja sobiv kiirlaadija.