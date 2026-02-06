LVS 1/1 Bp
Omadused ja tulu
Professionaalne kvaliteet: eriti tugev ja vastupidav
Silmapaistvad puhastustulemused
Äärmiselt tõhus HEPA 13 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest.
Sobib mitmeks kasutusotstarbeks
Seinakinnitus
- Ruumisäästev ja lihtne hoiustada
Tarvikute hoidik
- Lihtne transportida - ka treppidel
- Turvaline ja mugav masina ja tarvikute transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Konteineri maht (l)
|0,35
|Konteineri materjal
|Plastmass
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|12
|Nimijõudlus (W)
|230
|Vaakum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / u. 60 (5,0 Ah) Tugev režiim: / u. 20 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / u. 35 (3,0 Ah) Tugev režiim: / u. 12 (3,0 Ah)
|Väljundi võimsus (A)
|2,5
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|1,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1100 x 220 x 175
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Torude kogus: 1 tk.
- Torude pikkus: 509 mm
- Torude nimilaius: 35 in
- Torude materjal: Plastmass
- Põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
- Tarvikute hoidik
- Seinakinnitus
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
Kasutusvaldkonnad
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
- Mugav teenusepakkujatele kontorites, koridorides ja treppidel
- Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
- Ideaalne hotellides ja restoranides, jaemüügis, kinodes või teatrites
- Disainitud spetsiaalselt autosalongide põhjalikuks puhastamiseks
