Omadused ja tulu
LVS 1/1 Bp: Professionaalne kvaliteet: eriti tugev ja vastupidav
LVS 1/1 Bp: Silmapaistvad puhastustulemused
LVS 1/1 Bp: Äärmiselt tõhus HEPA 13 filter
Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel. Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,95% kõigist väikestest osakestest.
Sobib mitmeks kasutusotstarbeks
Seinakinnitus
  • Ruumisäästev ja lihtne hoiustada
Tarvikute hoidik
  • Lihtne transportida - ka treppidel
  • Turvaline ja mugav masina ja tarvikute transport
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 18 V akuplatvorm
Konteineri maht (l) 0,35
Konteineri materjal Plastmass
Helirõhutase (dB(A)) 70
Õhuvoolu hulk (l/s) 12
Nimijõudlus (W) 230
Vaakum (mbar/kPa) 140 / 14
Standardne nimilaius ( ) ID 35
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / u. 60 (5,0 Ah) Tugev režiim: / u. 20 (5,0 Ah) Režiim eco!efficiency: / u. 35 (3,0 Ah) Tugev režiim: / u. 12 (3,0 Ah)
Väljundi võimsus (A) 2,5
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 1,6
Kaal, sh pakend (kg) 2,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1100 x 220 x 175

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Torude kogus: 1 tk.
  • Torude pikkus: 509 mm
  • Torude nimilaius: 35 in
  • Torude materjal: Plastmass
  • Põrandaotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Mootori kaitsefilter
  • HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
  • Tarvikute hoidik
  • Seinakinnitus

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
Kasutusvaldkonnad
  • Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
  • Mugav teenusepakkujatele kontorites, koridorides ja treppidel
  • Sobib suurepäraselt puhastamiseks lennukites, bussides ja rongides
  • Ideaalne hotellides ja restoranides, jaemüügis, kinodes või teatrites
  • Disainitud spetsiaalselt autosalongide põhjalikuks puhastamiseks
Lisatarvikud
