Tootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus. Väiksem CO₂ heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.

Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades. Vähendab mürataset ja mürasaastet. Pikendab aku tööaega.

Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain

Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal Ergonoomiline paind ja mugav kandesang Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine