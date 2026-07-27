Piiratud musta eriväljaande akutoitega kuivtolmuimeja T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, mis on valmistatud 45 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tolmuimeja ühendab endas jätkusuutlikkuse, vastupidavuse ja esmaklassilise imivõimsuse. Varustatuna HEPA 14 filtriga, vastab see kõrgeimatele hügieenistandarditele. Võimsad Kärcher Battery Power+ akud (36 V) tagavad suurepärased puhastustulemused, samas kui müratase vaid 57 dB(A) võimaldab kasutamist müratundlikes keskkondades. Kompaktne ja stabiilne seade on 10-liitrise mahutiga. Kokkuklapitav kandesang toetab ergonoomilist transporti ning prao- ja polstriotsik on masinal alati käepärast. Komplekti kuuluvad imivoolik, antistaatiline põlv, reguleeritav alumiiniumist teleskooptoru, ümberlülitatav põrandaotsik, parketiotsik, HEPA 14 filter ja 10 fliisist filtrikotti. Aku ja kiirlaadija müüakse eraldi.