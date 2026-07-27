T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further on musta eriväljaande akutoitega kuivtolmuimeja, mis on valmistatud 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾ ja komplektis on eksklusiivsed lisatarvikud: 10 fliisist filtrikotti.
Piiratud musta eriväljaande akutoitega kuivtolmuimeja T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further, mis on valmistatud 45 protsendi ulatuses ringlussevõetud plastikust¹⁾, on varustatud eksklusiivsete lisatarvikute ja 10 fliisist filtrikotiga. Tolmuimeja ühendab endas jätkusuutlikkuse, vastupidavuse ja esmaklassilise imivõimsuse. Varustatuna HEPA 14 filtriga, vastab see kõrgeimatele hügieenistandarditele. Võimsad Kärcher Battery Power+ akud (36 V) tagavad suurepärased puhastustulemused, samas kui müratase vaid 57 dB(A) võimaldab kasutamist müratundlikes keskkondades. Kompaktne ja stabiilne seade on 10-liitrise mahutiga. Kokkuklapitav kandesang toetab ergonoomilist transporti ning prao- ja polstriotsik on masinal alati käepärast. Komplekti kuuluvad imivoolik, antistaatiline põlv, reguleeritav alumiiniumist teleskooptoru, ümberlülitatav põrandaotsik, parketiotsik, HEPA 14 filter ja 10 fliisist filtrikotti. Aku ja kiirlaadija müüakse eraldi.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter
- Jätkusuutlik tänu vähendatud energiatarbimisele.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Jätkusuutlikkuse omadused
- Disain 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾.
- Harjadeta EC-turbiin: suur kulumiskindlus ja pikk tööiga.
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Madal müratase vaid 57 dB(A)
- Kaks suurt nuppu: sisse/välja lüliti ja eco!efficiency-režiim.
- Vähendatud mürasaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Tarnekomplektis on lai valik lisatarvikuid
- Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
- Kvaliteetne filtrikorv ja 10 fliisist filtrikotti.
- Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|10
|Konteineri materjal
|Plastik koos taaskasutatud materjaliga
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|500
|Vaakum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (7,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Must
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Parketiotsik
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 10 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
Lisatarvikud
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