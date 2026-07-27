T 10/1 Bp Pack
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus. Väiksem CO₂ heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filterJätkusuutlik tänu vähendatud energiatarbimisele. Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Režiim eco!efficiencyIdeaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades. Vähendab mürataset ja mürasaastet. Pikendab aku tööaega.
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Madal müratase vaid 57 dB(A)
- Kaks suurt nuppu: sisse/välja lüliti ja eco!efficiency-režiim.
- Vähendatud mürasaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Piiratud väljaande must akutoitega kuivtolmuimeja 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
- Kvaliteetne filtrikorv ja fliisist tolmukott
- Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|10
|Konteineri materjal
|Plastik koos taaskasutatud materjaliga
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|500
|Vaakum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (7,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Parketiotsik
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
Lisatarvikud
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