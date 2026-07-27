T 10/1 Bp Pack

Omadused ja tulu
T 10/1 Bp Pack: Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalid
Tootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus. Väiksem CO₂ heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.
T 10/1 Bp Pack: Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter
Jätkusuutlik tänu vähendatud energiatarbimisele. Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
T 10/1 Bp Pack: Režiim eco!efficiency
Režiim eco!efficiency
Ideaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades. Vähendab mürataset ja mürasaastet. Pikendab aku tööaega.
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
  • Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
  • Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
  • Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Madal müratase vaid 57 dB(A)
  • Kaks suurt nuppu: sisse/välja lüliti ja eco!efficiency-režiim.
  • Vähendatud mürasaaste isegi ööse
  • Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
  • Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
  • Aku tööaja praktiline kuvamine.
  • Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Kasutajasõbralik käsitsemine
  • Piiratud väljaande must akutoitega kuivtolmuimeja 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾
  • Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
  • Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Kerge
  • Vaevatu transport, isegi ühe käega
  • Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
  • Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
  • Kvaliteetne filtrikorv ja fliisist tolmukott
  • Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
  • Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
  • Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
  • Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Aku platvorm 36 V Aku platvorm
Konteineri maht (l) 10
Konteineri materjal Plastik koos taaskasutatud materjaliga
Helirõhutase (dB(A)) 57
Õhuvoolu hulk (l/s) 40
Nimijõudlus (W) 500
Vaakum (mbar/kPa) 223 / 22
Vaja minevate akude arv (tk.) 1
Aku jõudlus ühe laadimisega (m²) u. 150 (7,5 Ah)
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Režiim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (7,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah)
Aku laadimisaeg (min) 58 / 81
Väljundi võimsus (A) 6
Pinge (akulaadija toiteallikas) (V) 100 - 240
Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz) 50 - 60
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 6,8
Kaal, sh pakend (kg) 8,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 440 x 250 x 355

Scope of supply

  • Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
  • Imemisvooliku pikkus: 2 m
  • Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
  • Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskoop toru: Alumiinium
  • Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
  • Parketiotsik
  • Polstriotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Filtrikottide kogus: 1 tk.
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Mootori kaitsefilter
  • HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
  • Alaline filtreerimiskorv: Fliis

Seadmed

  • Režiim eco!efficiency
  • Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
  • Tarvikute integreeritud hoiukoht
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
T 10/1 Bp Pack
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
  • Kõvakattega põrandad
  • Vaibad
Lisatarvikud
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