T 15/1 Bp
Akutoitega kuivtolmuimeja T 15/1 Bp on valmistatud jätkusuutlikult 45% ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾ ning avaldab muljet oma suurepärase imemisvõimsuse, ergonoomilise disaini ja ülitõhusa HEPA 14 filtriga.
Kärcheri akutoitega kuivtolmuimeja T 15/1 Bp avaldab muljet oma jätkusuutlikkuse, vastupidavuse ja atraktiivse hinna-kvaliteedi suhtega. Samuti on see märkimisväärne oma robotsuse, põhjaliku lisavarustuse ja tänu võimsatele Kärcher Battery Power+ akudele (36 V) saavutatud suurepärase imemisvõimsuse poolest. Tootmises kasutatud 45 protsenti ringlussevõetud materjali¹⁾ säästab ressursse ja vähendab energiavajadust. Võimsat T 15/1 Bp-d iseloomustab madal müratase (57 dB[A]), mistõttu saab seda igal ajal kasutada ka müratundlikes kohtades. Kompaktne tolmuimeja on hästi manööverdatav ja ümberminekukindel ning selle mahuti mahutavus on 15 liitrit. Seadmel on kokkuklapitav kandesang ning seda saab transportida ergonoomiliselt ja keha lähedal. See on ka äärmiselt robustne, sarnaselt šassiile, korpusele, põrkerauale ja suurtele ratastele. Tarnekomplekti kuuluvat vuugiotsikut saab hoiustada tolmuimeja küljes alati käepärases kohas. Tellimisel on saadaval ka ülitõhus HEPA 14 filter. Palun pidage tellimisel meeles, et selle masinaversiooni puhul tuleb aku ja ühilduv kiirlaadija tellida eraldi.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus. Väiksem CO₂ heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.
Režiim eco!efficiencyIdeaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades. Vähendab mürataset ja mürasaastet. Pikendab aku tööaega.
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disainMugavaks transportimiseks kantav keha lähedal. Ergonoomiline põlv ja kandesang. Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Madal müratase vaid 57 dB(A)
- Kaks suurt nuppu: sisse/välja lüliti ja eco!efficiency-režiim.
- Vähendatud mürasaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Piiratud väljaande must akutoitega kuivtolmuimeja 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Väga tõhusat HEPA 14 filtrit saab tellida lisavarustusena
- Jätkusuutlik tänu vähendatud energiatarbimisele.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Permanentne põhifiltrikorv
- Vastupidav, robustne ja jätkusuutlik.
- Valmistatud tugevdatud fliisist.
- Käsitsi 30 °C juures pestav ja korduvkasutatav.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragudeotsikut saab mugavalt hoiustada masina peas
- Lisatarvikuid hoiustatakse ruumisäästlikult ja need on alati käepärast.
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|15
|Konteineri materjal
|Plastik koos taaskasutatud materjaliga
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|500
|Vaakum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (7,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 255 x 405
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
Lisatarvikud
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