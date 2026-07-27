Kärcheri akutoitega kuivtolmuimeja T 15/1 Bp avaldab muljet oma jätkusuutlikkuse, vastupidavuse ja atraktiivse hinna-kvaliteedi suhtega. Samuti on see märkimisväärne oma robotsuse, põhjaliku lisavarustuse ja tänu võimsatele Kärcher Battery Power+ akudele (36 V) saavutatud suurepärase imemisvõimsuse poolest. Tootmises kasutatud 45 protsenti ringlussevõetud materjali¹⁾ säästab ressursse ja vähendab energiavajadust. Võimsat T 15/1 Bp-d iseloomustab madal müratase (57 dB[A]), mistõttu saab seda igal ajal kasutada ka müratundlikes kohtades. Kompaktne tolmuimeja on hästi manööverdatav ja ümberminekukindel ning selle mahuti mahutavus on 15 liitrit. Seadmel on kokkuklapitav kandesang ning seda saab transportida ergonoomiliselt ja keha lähedal. See on ka äärmiselt robustne, sarnaselt šassiile, korpusele, põrkerauale ja suurtele ratastele. Tarnekomplekti kuuluvat vuugiotsikut saab hoiustada tolmuimeja küljes alati käepärases kohas. Tellimisel on saadaval ka ülitõhus HEPA 14 filter. Palun pidage tellimisel meeles, et selle masinaversiooni puhul tuleb aku ja ühilduv kiirlaadija tellida eraldi.