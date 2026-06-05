Kärcheri uus akutoitel kuivtolmuimeja T 9/1 Bp ühendab endas juhtmevaba tolmuimeja paindlikkuse ning tavalise juhtmega kuivtolmuimeja jõudluse ja puhastuskvaliteedi. Selle muudab võimalikuks Kärcheri võimas Battery Power+ aku, mis ei taga mitte ainult maksimaalset imemisvõimsust, vaid ka pikad tööintervallid. Vajadusel saab akut ka iga hetk kiiresti ja hõlpsasti vahetada, nii et saate töötada veelgi kauem. See vastupidav madala müratasemega masin on välja töötatud spetsiaalselt hotellidele ja jaemüügikauplustele, kuna seda saab kasutada ka ajal, kui inimesed hoones ringi liiguvad. Akutoitel kuivtolmuimeja on ideaalne abimees ka puhastusteenuste pakkujatele ja transpordioperaatoritele – näiteks sõidukite kiireks vahekoristuseks. Lisatarvikud kuuluvad seadme standardvarustusse. Kärcheri Battery Power+ aku, kiirlaadija ning rebenemiskindel fliisist tolmukott, mis võrreldes tavalise paberist tolmukotiga suudab endasse koguda poole rohkem tolmu.