T 9/1 Bp, ilma aku ja laadijata
Paindlik ning tänu Kärcheri Battery Power+ akule ka väga võimas ja vastupidav: Kärcheri äärmiselt võimas akutoitel kuivtolmuimeja T 9/1 Bp tagab muljetavaldavad puhastustulemused võrdväärselt võrgutoitel töötavate kuivtolmuimejatega.
Kärcheri uus akutoitel kuivtolmuimeja T 9/1 Bp ühendab endas juhtmevaba tolmuimeja paindlikkuse ning tavalise juhtmega kuivtolmuimeja jõudluse ja puhastuskvaliteedi. Selle muudab võimalikuks Kärcheri võimas Battery Power+ aku, mis ei taga mitte ainult maksimaalset imemisvõimsust, vaid ka pikad tööintervallid. Vajadusel saab akut ka iga hetk kiiresti ja hõlpsasti vahetada, nii et saate töötada veelgi kauem. See vastupidav madala müratasemega masin on välja töötatud spetsiaalselt hotellidele ja jaemüügikauplustele, kuna seda saab kasutada ka ajal, kui inimesed hoones ringi liiguvad. Akutoitel kuivtolmuimeja on ideaalne abimees ka puhastusteenuste pakkujatele ja transpordioperaatoritele – näiteks sõidukite kiireks vahekoristuseks. Lisatarvikud kuuluvad seadme standardvarustusse. Kärcheri Battery Power+ aku, kiirlaadija ning rebenemiskindel fliisist tolmukott, mis võrreldes tavalise paberist tolmukotiga suudab endasse koguda poole rohkem tolmu.
Omadused ja tulu
Režiim eco!efficiencyRežiim eco!efficiency vähendab seadme energiatarbimist ja mürataset ning pikendab ka aku kasutusiga.
Ergonoomiline kaardus toruErgonoomiline kaarus toru istub mugavalt käes ja võimaldab väsimata koristada ka pikema aja vältel.
Ergonoomiline kandesangErgonoomiline kandesang koos imemistoru hoidikuga on välja töötatud seadme hõlpsaks ja mugavaks transportimiseks koos lisatarvikutega.
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
- Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|9
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|500
|Vaakum (mbar/kPa)
|210 / 22
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (7,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|420 x 325 x 382
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Imemisvooliku tüüp: kaarja käepidemega
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Nailon
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Ergonoomiline kandesang
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Sobib eriti hästi kasutamiseks hoonete puhastusteenuste pakkujatele ja hotellisektoris
- Konteinerite ja paakide sisemuste puhastamiseks transpordi- ja logistikasektoris, põllumajanduses, toiduaine- ja keemiatööstuses.
Lisatarvikud
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