Selle kompaktse seadme nimivõimsus on 1250 W ja see tekitab suure vaakumi 24,4 kPa (244 mbar). Seadet saab käitada jalglülitiga ilma kummardamata. Käepärane kaarjas käepide, millel on klõpsuga kinnitussüsteem ja kust on võimalik pidevalt reguleerida imemisjõudlust, võimaldab töötada väsimata. Imemisvooliku pikkus on ligikaudu 2,5 meetrit. Tolmuimeja veereb hästi mööda maad tänu raamile paigaldatud kahele fikseeritud rullile ja kahele juhtrullile. Ümber tolmuimeja paikneva põrkeraua tõttu ei kahjusta löögikindel 10-liitrine konteiner mööblit. Mudelit T 10/1 tarnitakse tavaliselt koos fliisist filtrikotiga. See mahutab kuni kaks korda rohkem tolmu kui tavalised paberfiltrid. Kuueastmeline filtrisüsteem tagab laitmatu tolmueemaldamise. Lisaks kolmekihilisele fliisist filtrikotile tagavad mootori kaitsefilter, heitõhufilter ja alatine peafilter heitõhu puhtuse. Peafilter on valmistatud pestavast nailonist, nii et masinat saab käitada ka ilma tolmukotita.