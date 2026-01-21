Kuivtolmuimeja T 10/1
See masin on äärmiselt tugev, funktsionaalne ja võimas kuivtolmuimeja professionaalsetele kasutajatele. Masin on optimaalselt ergonoomiline ja kompaktse konstruktsiooniga, mis on välja töötatud vastamaks just hotellide, toitlustusasutuste, puhastus- ja jaemüügiettevõtete spetsiifilistele vajadustele.
Selle kompaktse seadme nimivõimsus on 1250 W ja see tekitab suure vaakumi 24,4 kPa (244 mbar). Seadet saab käitada jalglülitiga ilma kummardamata. Käepärane kaarjas käepide, millel on klõpsuga kinnitussüsteem ja kust on võimalik pidevalt reguleerida imemisjõudlust, võimaldab töötada väsimata. Imemisvooliku pikkus on ligikaudu 2,5 meetrit. Tolmuimeja veereb hästi mööda maad tänu raamile paigaldatud kahele fikseeritud rullile ja kahele juhtrullile. Ümber tolmuimeja paikneva põrkeraua tõttu ei kahjusta löögikindel 10-liitrine konteiner mööblit. Mudelit T 10/1 tarnitakse tavaliselt koos fliisist filtrikotiga. See mahutab kuni kaks korda rohkem tolmu kui tavalised paberfiltrid. Kuueastmeline filtrisüsteem tagab laitmatu tolmueemaldamise. Lisaks kolmekihilisele fliisist filtrikotile tagavad mootori kaitsefilter, heitõhufilter ja alatine peafilter heitõhu puhtuse. Peafilter on valmistatud pestavast nailonist, nii et masinat saab käitada ka ilma tolmukotita.
Omadused ja tulu
Rohkem võimsustKomplekti kuulub fliisist tolmukott. Sinna mahub oluliselt rohkem tolmu kui tavalisse paberist tolmukotti.
Tolmukotiga või ilmaSuur ümmargune peafilter on valmistatud pestavast nailonist ning on äärmiselt vastupidav ja piisavalt tihe, et imeda tolmu teatud aja jooksul ka ilma tolmukotita.
Seadmel paiknev lisatarvikute hoidikTarvikuhoidik on integreeritud suurde põrkerauda.
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
- Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Toiteallikas (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|700
|Konteineri maht (l)
|10
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|355 x 310 x 385
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Nailon
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
Kasutusvaldkonnad
- Välja töötatud spetsiaalselt hotellide ja toidusektori, jaekaubanduse ja ehitiste puhastamise tarbeks.
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
