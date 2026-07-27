Kärcheri T 10/1 kuivtolmuimeja koosneb 45% ulatuses ringlussevõetud materjalist, mis säästab ressursse ja energiat tootmisprotsessi käigus. See avaldab muljet esmaklassilise imemisvõimsuse, jätkusuutlikkuse, vastupidavuse ja silmapaistva hinna-kvaliteedi suhtega. Vaatamata suurele imemisvõimsusele töötab T 10/1 vaid 52 dB(A) juures, olles seega ülihääletu, mis võimaldab seda probleemideta kasutada päevase koristamise ja müratundlikes piirkondades. Kompaktne masin pakub mugavat ja kokkupandavat kandesanga, mis teeb transportimise ergonoomiliseks. T 10/1 on kallutamisvastane ja hästi manööverdatav. Tolmuimeja paagi maht on 10 liitrit. Selle vastupidavus ja tugevus ilmnevad sellistes omadustes nagu šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Tarnekomplekti kuuluvat pragudeotsikut saab hoida T 10/1 integreeritud tarvikute hoidikus, et see oleks alati käeulatuses. Eriti tõhusat HEPA 14 filtrit on võimalik osta lisavarustusena.