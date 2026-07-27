Kuivtolmuimeja T 10/1 Adv HEPA
Robust, ultra-quiet and with a focus on hygiene: the T 10/1 Adv HEPA consists of 45% recycled material¹⁾ and offers an efficient HEPA 14 filter and a wide range of accessories in addition to high suction power.
T 10/1 Adv HEPA kuivtolmuimeja tagab tänu HEPA 14 filtrile kõrgeimad ohutusstandardid hügieeniliselt tundlikes piirkondades ning seisab jätkusuutlikkuse ja suurepärase imemisvõimsuse eest. Sellel on ka muljetavaldav vastupidavus, rikkalik lisatarvikute komplekt ja suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Tootmises kasutatud 45% ringlussevõetud materjal¹⁾ säästab ressursse. T 10/1 Adv HEPA-d iseloomustab ülihääletu töö (52 dB[A]), mistõttu saab seda kasutada päevase koristamise ajal ja müra suhtes tundlikes kohtades. Tolmuimeja on manööverdatav ja kallutamisvastane, paagi mahutavus on 10 liitrit. Sellel on mugav ja kokkuklapitav kandesang, mis võimaldab ergonoomilist transportimist. See on vastupidav ja tugev, nagu ka šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Komplekti kuuluvad pragude- ja pehme mööbli otsikud, mida saab hoida tolmuimeja küljes, et need oleksid alati käeulatuses. T 10/1 Adv HEPA tarnekomplekt sisaldab laia valikut lisatarvikuid: imemisvoolik, antistaatiline paind, kerge ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopimitoru, lülitatav põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik, pehme mööbli otsik ja HEPA 14 filter.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO₂-heitmeid
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filterKõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieenitundlikes kohtades Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)Ideaalne päevaseks puhastamiseks Vähendatud mürasaaste isegi ööse Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disain
- Ergonoomiline transport: saab kanda keha lähedal
- Ergonoomiline paind ja mugav kandesang
- Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Pistikühendusega toitejuhe
- Lihtne ja kiire toitejuhtme vahetus isegi ilma eelneva teadmiseta
- Puhastusprotsessi saab sujuvalt jätkata
- Väldib või vähendab teeninduskulusid
Manuaalne juhtmehoidik
- Toitejuhet saab hetkega hoiustada
- Aegasäästev: juhtme hoiustamine vaid mõne sekundiga
- Toitejuhe ei lähe sassi ja on alati keritud
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Suur sisse-/väljalülitusnupp
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
- Kvaliteetne filtrikorv ja fliisist tolmukott
- Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|585
|Konteineri maht (l)
|10
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|52
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Kõik plastosad, välja arvatud tarvikud.
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Parketiotsik
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Päevane puhastamine
Lisatarvikud
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