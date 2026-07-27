T 10/1 Adv HEPA kuivtolmuimeja tagab tänu HEPA 14 filtrile kõrgeimad ohutusstandardid hügieeniliselt tundlikes piirkondades ning seisab jätkusuutlikkuse ja suurepärase imemisvõimsuse eest. Sellel on ka muljetavaldav vastupidavus, rikkalik lisatarvikute komplekt ja suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Tootmises kasutatud 45% ringlussevõetud materjal¹⁾ säästab ressursse. T 10/1 Adv HEPA-d iseloomustab ülihääletu töö (52 dB[A]), mistõttu saab seda kasutada päevase koristamise ajal ja müra suhtes tundlikes kohtades. Tolmuimeja on manööverdatav ja kallutamisvastane, paagi mahutavus on 10 liitrit. Sellel on mugav ja kokkuklapitav kandesang, mis võimaldab ergonoomilist transportimist. See on vastupidav ja tugev, nagu ka šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Komplekti kuuluvad pragude- ja pehme mööbli otsikud, mida saab hoida tolmuimeja küljes, et need oleksid alati käeulatuses. T 10/1 Adv HEPA tarnekomplekt sisaldab laia valikut lisatarvikuid: imemisvoolik, antistaatiline paind, kerge ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoopimitoru, lülitatav põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik, pehme mööbli otsik ja HEPA 14 filter.