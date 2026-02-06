Kuivtolmuimeja T 10/1 Adv HEPA
Kompaktne ergonoomiline kallutuskindel ja töökindel kuivtolmuimeja T 10/1 Adv HEPA, mis üllatab oma madala töömüra, äärmiselt tõhusa filtriga HEPA 14 ja lihtsalt teostatava hooldusega.
Kärcheri kuivtolmuimejal T 10/1 Adv HEPA on 10-liitirine konteiner ning masin üllatab ka professionaale oma suure imemisvõimsuse ja äärmiselt madala müratasemega. Tolmuimeja tekitab 800 W võimsuse juures muljetavaldava 24 kPA vaakumi, tagades nii parimad puhastustulemused kontorites, jaemüügipindadel, toitlustus- ja tervishoiuasutustes. Selle 59 dB (A) töömüra on nii vaikne, et see on hõlpsasti kasutatav haiglates ja hotellides isegi öisel ajal, mistõttu sobib see ideaalselt professionaalsete puhastusteenuste pakkumiseks. Integreeritud HEPA 14 filter vastab standardi DIN EN 1822:2019 nõuetele, pidades kinni isegi kõige väiksemad, kõigest paari mikromeetri suurused osakesed nagu aerosoolid, viirused ja pisikud – filtri eraldusvõime on 99,995%, tagades nii kõrgeimad ohutusstandardid hügieeniliselt tundlikel aladel. Kompaktne, kallutuskindel, töökindel, lihtsasti hooldatav ja ergonoomilise kaardus toruga – Kärcheri tolmuimejat T 10/1 Adv HEPA on mugav kasutada, kuna sellel on jalglüliti, juhtmehoidik ja juhtmekonks, stabiilne parkimisasend põrandaotsakule ja fliisist tolmukott.
Omadused ja tulu
Äärmiselt tõhus HEPA 14 filter
- Kõrgeimate ohutusstandardite tagamiseks hügieeniliselt tundlikel aladel.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusvõime peab kinni 99,995% kõigist väikestest osakestest.
- Sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 1822:2019.
Väga madal töömüra, ainult 57 dB(A)
- Võimaldab töötada müratundlikes kohtades ja öösiti.
- Suurendab kasutusmugavust.
Lihtne hooldada
- Toitejuhtme lihtne vahetamine isegi ilma eelteadmisteta.
- Vähendab ajakulu ja hoolduskulusid.
Vastupidav ja töökindel disain
- Pikk kasutusiga tagab äärmiselt hea efektiivsuse.
- Kompaktne ning mugav transportida ja hoiustada.
- Vastupidav põrkeraud kaitseb tolmuimejat müksude eest.
Suur ümmargune peafilter, mis on valmistatud pestavast fliisist.
- Püsib pikka aega stabiilsena ka siis, kui kasutatakse ilma fliisist tolmukotita.
Seadmel olev juhtme hoidik
- Toitejuhe asub transportimisel alati ohutult hoidikus
Jalglüliti loob täiendava kasutusmugavuse
- Seadme juurde alla kummarduda ei ole vaja.
- Tolmuimeja mugav sisse ja välja lülitamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|43
|Nimijõudlus (W)
|700
|Konteineri maht (l)
|10
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|355 x 310 x 410
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.5 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- HEPA filtri tüüp: HEPA 14 filter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastmass
- Seadmel asuv kaablihoidik
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõikide põrandate põhjalikuks puhastamiseks – kõvadest põrandatest kuni vaipadeni.
- Mitmekülgne ning kasutatav kõrge hügieeninõuetega kohtades
Lisatarvikud
