Kärcheri kuivtolmuimejal T 10/1 Adv HEPA on 10-liitirine konteiner ning masin üllatab ka professionaale oma suure imemisvõimsuse ja äärmiselt madala müratasemega. Tolmuimeja tekitab 800 W võimsuse juures muljetavaldava 24 kPA vaakumi, tagades nii parimad puhastustulemused kontorites, jaemüügipindadel, toitlustus- ja tervishoiuasutustes. Selle 59 dB (A) töömüra on nii vaikne, et see on hõlpsasti kasutatav haiglates ja hotellides isegi öisel ajal, mistõttu sobib see ideaalselt professionaalsete puhastusteenuste pakkumiseks. Integreeritud HEPA 14 filter vastab standardi DIN EN 1822:2019 nõuetele, pidades kinni isegi kõige väiksemad, kõigest paari mikromeetri suurused osakesed nagu aerosoolid, viirused ja pisikud – filtri eraldusvõime on 99,995%, tagades nii kõrgeimad ohutusstandardid hügieeniliselt tundlikel aladel. Kompaktne, kallutuskindel, töökindel, lihtsasti hooldatav ja ergonoomilise kaardus toruga – Kärcheri tolmuimejat T 10/1 Adv HEPA on mugav kasutada, kuna sellel on jalglüliti, juhtmehoidik ja juhtmekonks, stabiilne parkimisasend põrandaotsakule ja fliisist tolmukott.